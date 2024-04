WDR-Sport Effektive Essener machen Druck im Rennen um Platz drei Stand: 21.04.2024 15:47 Uhr

RW Essen darf sich in der 3. Liga weiter Hoffnungen auf einen Platz unter den besten drei der Tabelle machen. Die Essener holten im Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim einen Sieg.

Die Partie des 34. Spieltags endete am Sonntag im Carl-Benz-Stadion von Mannheim mit 2:0 (1:0) für Essen.

Wegen Verzögerungen beim Einlass der Fans hatte das Duell mit zehn Minuten Verspätung um 13.40 Uhr begonnen.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski musste die Ausfälle der verletzten Leistungsträger Marvin Obuz und Vinko Šapina sowie die Gelbsperre von Lucas Brumme verkraften.

Dennoch startete RWE gut in die Partie vor 14.764 Zuschauern: In der siebten Minute schloss Essens Sascha Voelcke mit einem Direktschuss aus knapp 20 Metern ab - den Aufsetzer konnte Waldhof-Keeper Omer Hanin nur nach vorne wegfausten, doch auch den Nachschuss von Cedric Harenbrock parierte der Torwart.

RWE-Torwart Golz rettet gegen Boyd

Danach waren aber auch die Hausherren gut im Spiel und wurden vor dem Essener Tor gefährlich. RWE-Torhüter Jakob Golz rettete mit einer Fußabwehr gegen Terrence Boyd (18. Minute), zwölf Minuten später setzte der Waldhof-Stürmer eine Direktabnahme aus aussichtsreicher Position knapp neben das Tor.

Müsel trifft für Essen

In der 42. Minute gingen dann jedoch die Gäste in Führung. In einer unübersichtlichen Situation im Waldhof-Strafraum kam Torben Müsel an den Ball - sein flacher Drehschuss landete im Netz.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde ein Treffer von Boyd wegen Abseitsstellung nicht anerkannt.

Mannheim drückt, Essen verteidigt leidenschaftlich

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich mit zunehmender Spieldauer ein Spiel auf das Essener Tor. Der SV Waldhof machte immer mehr Druck, die Gäste-Elf verteidigte die Führung leidenschaftlich: In der 57. Minute rettete erst RWE-Keeper Golz gegen Boyd, dann hinderte Mustafa Kourouma mit einer riskanten Grätsche Mannheims Samuel Abifade am Torschuss.

Mit einem Dreifachwechsel stellte RWE-Coach Dabrowski auf eine Viererkette um. Die Gastgeber erarbeiteten sich aber weiter Chancen: Einen Mannheimer Freistoß unmittelbar von der Strafraumgrenze klärte RWE-Verteidiger Felix Götze zur Ecke (77.). Etwa eine Minute später wehrte der starke Golz erneut einen Schuss von Boyd ab (78.). Kurz danach blockte José-Enrique Rios-Alonso einen Schuss von Jalen Hawkins aus kurzer Distanz (81.).

Vonic-Treffer entscheidet die Partie

In der 90. Minute machen RWE dann alles klar: 17 Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte Essens Leonardo Vonic den zweiten Treffer der Partie. Zunächst eroberte er selbst den Ball: Nach einem Doppelpass mit Sandro Plechaty schob Vonic den Ball aus elf Metern cool ins Waldhof-Tor ein.

Beim Jubel an der Eckfahne vor den Heimfans wurde Sascha Voelcke von einem Gegenstand am Kopf getroffen, der Essener musste behandelt werden. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte die Partie aber fortgesetzt werden.

Danach konnte Mannheim die Gäste nicht mehr gefährden. Es blieb beim 2:0-Sieg für die effektiven Essener, die mit weniger Chancen mehr Tore machten als die Hausherren. Durch den Auswärtssieg rückte der Revierklub auf den fünften Tabellenplatz der 3. Liga vor. Und die Rot-Weissen könnten ihre Ausgangsposition in Kürze noch weiter verbessern.

RWE nun zum Nachholspiel nach Saarbrücken

Denn für RW Essen steht nun ein Nachholspiel an: Das Punktspiel beim 1. FC Saarbrücken wird am Mittwoch (24.04.2024) um 19.00 Uhr angepfiffen. Die Partie sollte ursprünglich Ende März stattfinden, wurde aber mit Rücksicht auf das DFB-Pokal-Halbfinale der Saarländer verschoben.

Mit einem weiteren Punktgewinn beim Konkurrenten Saarbrücken könnte Essen ein weiteres Zeichen im Aufstiegsrennen setzen.