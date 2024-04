WDR-Sport Düsseldorfer EG: Blank bleibt, Eham geht Stand: 05.04.2024 13:53 Uhr

Während Eishockey-Profi Josef Eham die Düsseldorfer EG nach zwei Jahren verlassen wird, hat Alex Blank seinen Vertrag bei den Rheinländern verlängert.

Eham, der seit 2022 für die Rot-Gelben spielt, schließt sich dem Düsseldorfer Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers an. Das teilten beide DEL-Klubs am Freitag mit. Bei den Franken erhält Eham einen Zweijahresvertrag.

"Er ist ein extrem harter Arbeiter und sich für nichts zu schade", sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf. Der 21 Jahre alte Eham kam für Düsseldorf in 113 DEL-Spielen zum Einsatz. Beim Deutschland Cup 2023 durfte er außerdem in zwei Spielen für die DEB-Auswahl ran.

Blank verlängert bis 2026

Unterdessen hat Alex Blank seinen Vertrag in Düsseldorf um zwei Jahre bis 2026 verlängert. "Er gehört zu den talentiertesten deutschen Stürmern in der Liga, hat in den vergangenen zwei Jahren sowohl spielerisch als auch körperlich kontinuierlich an sich gearbeitet und den nächsten Schritt gemacht", freut sich Sportdirektor Niki Mondt über den Verbleib des 22-Jährigen.

In der vergangenen Spielzeit gelangen Blank 22 Punkte (sechs Tore, 16 Vorlagen) in 52 Partien.