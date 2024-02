WDR-Sport Düsseldorf kassiert bitteren "Sweep" in Ingolstadt Stand: 15.02.2024 21:54 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat auch das vierte Kräftemessen mit Angstgegner ERC Ingolstadt in dieser Hauptrunde verloren und damit den "Sweep" kassiert.

Nach 13 Tagen Eishockeypause musste sich die DEG am Donnerstagabend mit 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben und verpasste es so, den Rückstand auf Ingolstadt in der Tabelle zu verkürzen. Seit November 2017 wartet die DEG damit auf einen Hauptrunden-Sieg in Ingolstadt. Einzig in den Playoffs 2023 gelang der DEG dort ein Erfolg.

Düsseldorf verschläft Anfangsphase

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Hausherren, die direkt ordentlich Druck auf das Düsseldorfer Tor ausübten, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Die DEG fand dagegen nur schwer ins Spiel. Das erste Mal im Tor lag der Puck daher auf der Düsseldorfer Seite. Daniel Pietta brachte den ERC in der 10. Minute in Führung. Nach 13 Minuten musste die DEG aufgrund einer Strafzeit für Adam Payerl das erste Mal in Unterzahl agieren und kassierte prompt das 0:2 durch Wayne Simpson (14.). Kurz darauf durfte auch die DEG ihr erstes Powerplay aufziehen, blieb aber ohne Treffer. Am Ende des Drittels war aus Düsseldorfer Sicht zumindest die Torschussbilanz fast ausgeglichen (11:10).

Doppelschlag durch Olischefski und Mebus

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts dominierten zunächst die Ingolstädter und erspielten sich zwei dicke Möglichkeiten, aber Henrik Haukeland und der Pfosten verhinderten das 0:3. Stattdessen kam die DEG etwas überraschend per Doppelschlag zurück ins Spiel. Erst erzielte Kohen Olischefski auf Vorlage von Alexander Blank das 1:2 aus Düsseldorfer Sicht erzielte (27.). Nur 20 Sekunden später legte Oliver Mebus das 2:2 nach (27.). Dieses Mal waren Sinan Akdag und Philipp Gogulla die Vorbereiter. Die Panther schlugen jedoch umgehend zurück. Wojciech Stachowiak brachte Ingolstadt in der 29. Minute erneut in Führung. Die DEG überstand wenig später eine Unterzahl und den Rest des Drittels ohne weiteren Gegentreffer.

Kozun sichert ERC den Extra-Punkt

Zu Beginn des Schlussdrittels war die DEG um den erneuten Ausgleichstreffer bemüht, scheiterte aber immer wieder am starken Michael Garteig in ERC-Tor, der auch im Eins-gegen-eins die Düsseldorfer zur Verzweiflung brachte. Eine wirkliche Schlussoffensive der DEG gab es allerdings nicht. Ingolstadt verteidigte die meisten Vorstöße der Gäste souverän weg und blieb selbst bei Kontern gefährlich. In der Schlussphase waren es vor allem die Hausherren, die Chance um Chance verbuchten. Als die Partie bereits verloren schien, gelang Kenny Agostino doch noch der Ausgleichstreffer (59.). Fast hätte Gogulla noch den späten Siegtreffer erzielt, scheiterte aber an Garteig (60.).

In der Verlängerung verbuchten beide Teams gute Abschlüsse, den Extra-Punkt sicherten sich aber die Hausherren durch ein Tor von Brandon Kozun (63.).

Samstag gegen München

Bereits am Samstag geht es für die Düsseldorfer EG mit einem Heimspiel gegen Meister EHC München weiter (20 Uhr).