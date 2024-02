WDR-Sport Die Iserlohn Roosters und das "beste Gefühl der Saison" Stand: 14.02.2024 09:42 Uhr

Erstmals seit dem 15. Spieltag stehen die Iserlohn Roosters nicht mehr am Tabellenende der DEL. Die Sauerländer wirken befreit wie lange nicht mehr.

Von Michael Buchartz

„"Wenn wenn wir auf die Tabelle schauen, sind wir nicht mehr Allerletzter und das ist ein schönes Gefühl“", sagte Trainer Doug Shedden nach dem Sieg am Dienstag (13.02.2024) bei den Kölner Haien. Für den Matchwinner der Partier, Angreifer Michael da Colle, war das erste Abgeben der Roten Laterne in der DEL seit dem 15. Spieltag sogar "das beste Gefühl der Saison".

Team der Stunde in der DEL

Nach drei Siegen in Folge kehrt in Iserlohn nicht nur die Hoffnung auf den Klassenerhalt, der zwischenzeitlich unmöglich erschien, zurück - auch die Pre-Playoffs sind plötzlich wieder ein Thema. Denn die Roosters haben durch ihr bisher relativ erfolgreiches Jahr 2024 einiges an Boden gut gemacht. Neun von zwölf Spielen hat die Mannschaft seit Jahresstart gewonnen. Mit 50 Punkten verdrängten sie nun sowohl Augsburg als auch Frankfurt auf die letzten beiden Plätze.

Die Pre-Playoffs auf Rang zehn sind aktuell nur noch vier Zähler entfernt. Dort steht mit der Düsseldorfer EG allerdings ein Team, welches selbst zurzeit stark in Form ist. Die DEG hatte den Roosters vor vier Spieltagen die letzte Niederlage beigebracht. Noch sind jedoch sieben Partien in der Hauptrunde zu absolvieren - und die Form spricht klar für die Roosters.

Konkurrenz mit schweren Spielen

Über allem steht aber erstmal der Klassenerhalt im Sauerland. Zwar haben Augsburg und Frankfurt nun ein Spiel weniger. Jedoch finden die Spiele der Konkurrenten für den 45. Spieltag erst Ende Februar statt. Die Löwen Frankfurt bekommen es mit dem Top-Team München zu tun, welches sich noch um das direkte Playoff-Viertelfinale bangt. Augsburg empfängt ein anderes starkes Team: die Adler Mannheim.

Doch auch das direkte weitere Programm der beiden Konkurrenten ist durchaus schwer. Frankfurt muss am Freitag (16.02.2024) bei den Kölner Haien antreten. Diese befinden sich ebenfalls noch mitten im Playoff-Kampf und in der stimmungsvollen Kölner Arena müssen die Löwen erst einmal bestehen - so wie die Roosters es geschafft haben. Augsburg reist als absoluter Außenseiter zum Spitzenreiter Eisbären Berlin.

Iserlohn kann zu Pre-Playoff-Plätzen aufschließen

Die Roosters dagegen könnten weiter Punkte in der Tabelle gutmachen: Mit den Nürnberg Ice Tigers treffen sie auf den direkt vor ihnen platzierten Klub, mit dem sie mit einem Sieg in regulärer Spielzeit gleichziehen würden.

Sollte Stürmer da Colle dann wieder einen Sahnetag - gegen Köln ein Treffer und drei Assists - erwischen, dürften die Rufe nach den Pre-Playoffs am Seilersee für die letzten sechs Partien der Hauptrunde lauter werden.