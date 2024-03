WDR-Sport DFB-Pokal der Frauen - SGS Essen gerät in Wolfsburg unter die Räder Stand: 30.03.2024 14:49 Uhr

Die SGS Essen hat den Einzug ins DFB-Pokal-Finale der Frauen verpasst. Der Revierklub kassierte im Halbfinal-Duell beim VfL Wolfsburg eine herbe Pleite.

Die Essenerinnen kassierten im Stadion im Wolfsburger Allerpark am Samstagnachmittag eine 0:9 (0:3)-NIederlage.

Wolfsburg bauten vor heimischer Kulisse von Anfang an Druck auf. Bis zur 14. Spielminute hielt die SGS den Wolfsburger Angriffen stand, doch dann ging der VfL in Führung: Wolfsburgs Außenverteidigerin Wilms flankte den Ball hoch in die Mitte, und am zweiten Pfosten setzte sich Jule Brand durch und köpfte ins linke unteren Toreck ein. Nur zwei Minuten später erhöhte Wolfsburg, die SGS-Abwehr machte dabei eine unglückliche Figur: Vivien Endemann zog auf der rechten Seite an zwei Gegenspielerinnen vorbei und passte flach in den Strafraum zu Ewa Pajor, die den Ball mit rechts ins Tor schoss.

Die SGS spielte nur zaghaft nach vorne und strahlte kaum Torgefahr aus. Stattdessen schlug wieder der VfL zu: Einen missglückten Klärungsversuch von Essens Meißner fing die Wolfsburgerin Svenja Huth ab, ihr Pass fand Vivien Endemann, die mit einem platzierten Flachschuss nach links ins Tor (37.).

Auch in der zweiten Halbzeit schaltete Wolfsburg keinen Gang zurück: Endemann erzielte nach einem Doppelpass mit Brand ihren zweiten Treffer des Tages. Die 22-jährige Endemann, die von 2021 bis 2023 selbst für die SGS spielte, zeigte eine starke Leistung und zählte zu den besten Spielerinnen ihres Teams.

Erst verhinderte Essens Torhüterin Sophia Winkler den fünften Gegentreffer, als sie einen 18-Meter-Schuss von Kalma entschärfte (60.). Doch etwa sechs Minute später gelang Dominique Janssen doch der fünfte Treffer des Tages: Sie konnte nach einer Ecke von Huth mühelos einköpfen.

In der Schlussphase geriet die SGS dann komplett unter die Räder: Die Essenerin Emely Joester bugsierte den Ball nach einer Hereingabe von Riola Xhemaili ins eigene Tor, Keeperin Winkler war machtlos (69.). In der 82. Minute erzielte Endemann ihr drittes Tor des Tages, als sie nach einem Dribbling aus 16 Metern ins Netz traf. Nach Vorlage von Demann erzielte Xhemaili eine Minute später das achte Wolfsburger Tor. Den Schlusspunkt setzte Svenja Huth (89.).