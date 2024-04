WDR-Sport Deutschland-Achter rudert aufs Podium - mit Abstand zur Weltspitze Stand: 14.04.2024 15:22 Uhr

Dem Deutschland-Achter, der am Stützpunkt in Dortmund trainiert, ist zum Start ins Olympiajahr ein erster Teilerfolg gelungen. Beim Weltcup in Italien belegte der Achter Platz drei.

Der Deutschland-Achter ist beim ersten Weltcup des Olympiajahres aufs Podium gerudert, zur Spitze aber klaffte eine große Lücke. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) um Schlagmann Hannes Ocik belegte am Sonntag (14.04.2024) im italienischen Varese Platz drei, hatte allerdings einen deutlichen Rückstand von 5,85 Sekunden auf die überragenden Briten, die vor den Niederlanden triumphierten.

"Mit Platz drei sind wir zufrieden, aber mit dem Rennen nicht. Wir müssen viel stabiler werden", bilanzierte Steuermann Jonas Wiesen. Anders als bei den durchwachsenen Auftritten im Vor- und Hoffnungslauf in den Tagen zuvor präsentierte sich die Crew um Schlagmann Ocik beim Regatta-Showdown in besserer Form und wehrte diesmal den Angriff der Italiener mit einem beherzten Schlussspurt erfolgreich ab. "Das war der erste Schritt in die richtige Richtung", befand Ocik.

Nach dem Weltcup steht für die Ruderer die Europameisterschaft in Szeged/Ungarn (25. bis 28. April) auf dem Programm.