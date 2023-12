WDR-Sport DEL2: Krefeld Pinguine mit Zuschauerrekord Stand: 23.12.2023 13:39 Uhr

Die Krefeld Pingunie haben in der DEL2 kurz vor Weihnachten für ein Highlight gesorgt und gegen die Kassel Huskies einen Zuschauerrekord aufgestellt.

7.412 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen am Freitagabend in die Krefelder Arena zum Spiel gegen den Tabellenführer aus Kassel. Mehr Fans haben noch nie ein Hauptrundenspiel in der DEL2 besucht - nimmt man die Event-Spiele wie die Open-Air-Spiele aus. Dazu zeigten die Fans eine Choreographie zum 650-jährigen Bestehen der Stadt Krefeld.

Und auch aus sportlicher Sicht dürften die Besucherinnen und Besucher ihr Kommen nicht bereut haben, denn die Pinguine schlugen die Huskies spektakulär mit 6:3.

Pinguine drehen 0:2-Rückstand

Dabei hatten Pierre Preto (8.) und Connor Korte (18.) die Gäste zunächst mit 2:0 in Führung gebracht. Matt Marcinew (19./29.) sorgte per Doppelpack dann aber eigenständig für den Ausgleich. Lucas Lessio (34.) und Mike Fischer (39.) brachten den KEV mit zwei Toren in Führung. Zwar verkürzte Alec Ahlroth (49.) noch einmal für die Gäste, Philip Riefers (50.) und noch einmal Fischer (59.) sorgten dann aber für den Endstand.

In der Tabelle belegen die seit Anfang Dezember vom ehemaligen Iserlohner Trainer Greg Poss trainierten Pinguine den neunten Platz, zwei Punkte hinter den direkten Playoff-Plätzen. Die Kassel Huskies bleiben mit acht Punkten Vorsprung Tabellenführer.