WDR-Sport DEL: Kölner Haie ohne Chance in Schwenningen - Iserlohn verliert trotz Führung Stand: 04.02.2024 16:26 Uhr

Die Kölner Haie müssen ihren sechsten Platz in der DEL nach dem 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) gegen Schwenningen räumen. Iserlohn hat zu Hause einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt kassiert.

Nach zehn Minuten ohne klare Torchancen zwischen Schwenningen und Köln wurde es am Sonntag beim ersten Überzahlspiel der Gastgeber erstmals gefährlich: Als Kölns Keeper Tobias Ancicka einen Schuss zur Seite abprallen ließ, verpasste der vorm Tor lauernde Christopher Brown den Puck jedoch noch (10.).

Kölner treffen während Schwenninger Drangphase

Kurz darauf scheiterte Sebastian Uvira aus spitzem Winkel an Ancicka (12.). Danach machten die Kölner das Spiel schnell und kamen per Konter zur Führung. Gregor MacLeod bediente Torjäger Justin Schütz auf der rechten Seite, und der schloss gewohnt sicher ab. Danach waren die Kölner am Drücker, bremsten sich durch ihre zweite Strafzeit aber direkt wieder aus.

In der Unterzahl hielten sich die Haie auch dank Ancicka erneut schadlos und waren in der Schlussphase wieder das bessere Team. Carter Proft hatte kurz vor Schluss die Chance zum 2:0, als er vor dem Tor von Wings-Keeper Joacim Eriksson vorbeikreuzte, den Puck jedoch per Rückhand nur ans Außennetz brachte.

Ex-Kölner Uvira bringt Gastgeber in Führung

Zumindest bescherte Profts Aktion den Kölner ein Überzahlspiel, weil er noch behindert worden war. Daraus wurde zu Beginn des Mittelabschnitts sogar eine doppelte Überzahl, die Köln aber nicht zu einer höheren Führung nutzen konnte. Das bestraften die Wild Wings in der 25. Minute mit dem Ausgleich. Thomas Larkin passte von hinter dem Tor auf Brown der zum 1:1 traf.

Die Schwenninger hatten nun die besseren Chancen, auch wenn Tim Wohlgemuth nach starkem Pass von Jason Bast noch einmal frei vorm Schwenninger Tor eine gute Gelegenheit verpasste (30.). Der Ex-Kölner Uvira kam auf der Gegenseite dagegen zum Abschluss, als Köln den Puck nicht aus dem eigenen Drittel bekam. Seinen Schuss wehrte Ancicka zwar mit der Schlägerhand ab, doch von dort flog der Puck im hohen Bogen über den Kölner Schlussmann und landete im Haie-Tor.

Latte verhindert Kölner Ausgleich - Schwenningen erhöht

In der 36. wurde es für die Haie noch bitterer: Vorne hatte Maximilian Kammerer gerade mit einem Rückhandschuss an die Latte den Ausgleich verpasst, da klingelt es hinten bereits zum dritten Mal im Kasten. Zack Senyshyn kam in der Mitte an den Puck und wurde nicht konsequent attackiert, sodass er sich in aller Ruhe drehen und den Puck neben den Innenpfosten an Ancicka vorbeischieben konnte.

In der Defensive blieben die Haie im Schlussdrittel anfällig. So musste Ancicka in der 42. Minute wieder in höchster Not klären, als Phil Hungerecker nach Querpass völlig frei vor ihm auftauchte. Völlig frei war kurz darauf auch Brown, der einen Abpraller vorm Haie-Kasten zum 4:1 nutzte (43.). Als die Kölner ihr drittes Überzahl nicht nutzen und auch sonst offensiv nicht zulegen konnten, hatten die Wild Wings keine Probleme mehr, die Führung bis zur Schlusssirene zu verteidigen.

Iserlohn kassiert Dämpfer gegen Ingolstadt

Nach dem überraschenden 2:1-Erfolg beim Tabellenzweiten Bremerhaven am Freitag haben die Iserlohn Roosters am Sonntag im Kampf um den Klassenerhalt zu Hause einen Dämpfer kassiert. Gegen den Playoff-Kandidaten ERC Ingolstadt verlorenen die Sauerländer vor eigenem Publikum trotz 2:0-Führung mit 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1).

Nach einem torlosen ersten Drittel war es in der 24. Minute Michael Dal Colle, der die Hausherren in Führung brachte. Als er im Schlussdrittel das 2:0 nachlegte (48.), schien der Weg zum Sieg geebnet, doch der ERC schlug durch Brandon Kozun (50.) und Patrik Virta (54.) zurück. Die Entscheidung fiel letztlich im Penaltyschießen, das Daniel Pietta zugunsten der Gäste entschied.