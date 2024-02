WDR-Sport DEL: Kölner Haie gewinnen rheinisches Derby bei DEG im Penaltyschießen Stand: 25.02.2024 18:45 Uhr

Die Kölner Haie haben das Derby bei der Düsseldorfer EG für sich entschieden und ihre Chancen auf eine direkte Play-off-Qualifikation gewahrt.

Im 242. rheinischen Derby setzte sich die Kölner am Sonntag mit 3:2 (1:0, 1:2, 0:0) nach Penaltyschießen durch. Damit liegen die Haie in der Derby-Statistik wieder in Führung: 116 Mal gewann Köln, 115 Mal Düsseldorf und elf Partien endeten Unentschieden.

Durch den Sieg hat der Tabellensiebte Köln drei Spieltage vor Ende der Vorrunde drei Punkte Rückstand auf Platz sechs, der noch die direkte Qualifikation für die Play-offs bedeuten würde. Die DEG hat mit acht Punkten Rückstand auf den letzten Pre-Play-off-Platz zehn nur noch theoretische Chancen auf die Endrunde und muss mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang 14 noch um den Klassenerhalt kämpfen.

Schütz schießt Haie in Führung

Die Haie waren zu Beginn das bessere Team, DEG-Keeper Henrik Haukeland entschärfte Schüsse von Moritz Müller (5.) und Louis-Marc Aubry (7.). Justin Schütz (8.) erzielte schließlich die verdiente Führung, als er nach einem Schlagschuss von Gregor MacLeod im Slot lauerte und den Rebound links an Haukeland vorbeilegte.

Köln blieb am Drücker, doch nach einem Powerbreak war Düsseldorf besser in der Partie und hatte seine erste gute Gelegenheit durch einen Onetimer von Brendan O'Donnell (14.). Zwei Minuten später lief Alexander Blank (16.) alleine auf Tobias Ancicka zu, doch Kölns Torhüter parierte den Schuss auf das kurze Eck. Eine doppelte Überzahl-Situation konnte Köln, das das zweitbeste Powerplay der Liga hat, nicht in Tore ummünzen.

Kölner Blitzstart im Mittelabschnitt

Zu Beginn des zweiten Drittels legten die Haie nach. Nicholas Bailen brachte die Scheibe scharf in den Slot zum einlaufenden Maximilian Kammerer (21.), der den Schläger reinhielt und unten links zum 2:0 traf. Kurz darauf verpasste Köln das nächste Tor, als Alexandre Grenier (23.) nach einem Pass auf die linke Seite das leere Tor vor sich hatte und am Pfosten scheiterte.

Die Gäste betrieben aggressives Forechecking, setzten nach und kamen so zu weiteren Abschlüssen. In ihrem ersten Powerplay gelang der DEG aber der Anschlusstreffer. Nach einem Scheibengewinn an der linken Bande legte Kyle Cumiskey die Scheibe quer zu O'Donnell (29.), der die Scheibe direkt nahm und sie oben links im Winkel versenkte.

Düsseldorf war nun das bessere Team und erspielte sich ein Chancenplus, richtig gefährlich wurde es aber selten. In ihrem zweiten Powerplay gegen Ende des Drittels gab die DEG keinen einzigen Torschuss ab. 44 Sekunden vor der Sirene glich Düsseldorf aus, Alexander Blank (40.) schloss einen Konter nach Zuspiel von Cumiskey per Onetimer ab.

Chancen auf beiden Seiten im letzten Drittel

Im letzten Abschnitt kam Düsseldorf mit mehr Schwung aus der Kabine, Kölns Keeper Ancicka wehrte unter anderem Schüsse von Blank (44.) und O'Donnell (45.) ab. Die beste Chance zur Führung vergab aber der vor dem Kölner Tor völlig allein gelassene Adam Payerl (50.), der im Duell mit Ancicka aus kurzer Distanz scheiterte. Die Haie hatten inzwischen wieder mehr vom Spiel, Düsseldorf zunächst die besseren Chancen.

In der 54. Minute schnappte sich Kölns Frederik Storm nach einem Wechselfehler der DEG die Scheibe und lief auf Haukeland zu, doch Düsseldorfs Torwart bekam im letzten Moment noch die Beine zusammen. In einer spannenden Schlussphase fielen kein Treffer mehr - es ging in die Verlängerung, die ebenfalls torlos blieb.

Im Penaltyschießen vergaben die ersten beiden DEG-Schützen Blank und O'Donnell, Kammerer und Schütz sicherten den Haien den Sieg.

Noch drei Vorrundenspiele

Köln trifft in den drei noch ausstehenden Vorrunden-Partien auf die Grizzlys Wolfsburg (A), den ERC Ingolstadt (A) und die Adler Mannheim (H). Düsseldorf spielt gegen die Nürnberg Ice Tigers (A), die Augsburger Panther (A) und die Löwen Frankfurt (H).