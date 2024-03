WDR-Sport DEL: Köln, DEG und Iserlohn kassieren allesamt Niederlagen Stand: 01.03.2024 21:50 Uhr

Für die Teams aus NRW verlief der 50. Spieltag der DEL durchweg enttäuschend. Vor allem die Kölner Haie kamen unter die Räder, aber auch Iserlohn und Düsseldorf verpassten ihre Ziele.

Die Kölner Haie verloren am Freitagabend in Wolfsburg mit 0:5 - und damit auch die direkte Playoff-Teilnahme aus den Augen. Die Iserlohn Roosters unterlagen Meister EHC München zu Hause mit 1:3 und verpassten die vorzeitige Rettung. Die Düsseldorfer EG musste sich in Nürnberg mit 3:5 geschlagen geben.

Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Das 0:5 der Kölner geht auch in der Höhe in Ordnung. Die Grizzlys aus Wolfsburg waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team und schockten die Gäste schon im ersten Drittel mit einem frühen Tor durch Spencer Machacek (4.). Die Haie fanden im ersten Abschnitt nie zu ihrem Spiel und enttäuschten vor allem in der Offensive.

Im zweiten Abschnitt traute sich Köln dann etwas mehr, doch genau in der zarten Drangphase der Haie erzielte Wolfsburgs Darren Archibald (25.) das 2:0. Kurz vor der Pause legte Peter Mueller (39.) nach und so ging es bereits mit einem klaren 3:0 für die Grizzlys ins Schlussdrittel. Auch hier blieb Köln harmlos und so hatte Wolfsburg wenig Mühe den Vorsprung über die Zeit zu retten. Am Ende machten die Hausherren den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug noch mit zwei weiteren Toren von Andy Miele (59.) und Jean-Christophe Beaudin (60.) perfekt.

Den Haien droht nun die Qualifikationsrunde für das Playoff-Viertelfinale. Vor den letzten zwei Spieltagen haben sie vier Punkte Rückstand auf die sechstplatzierten Schwenninger Wild Wings.

Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Der Tabellen-13. aus Iserlohn hielt gegen München zunächst noch gut mit. Das Gegentor durch

Ortega (18.) konterte Ugbekile im Mittelabschnitt. Doch die Freude darüber wehrte nur kurz, denn

Lester Lancaster brachte den Meister nur sechs Minuten später erneut in Front. Der Verteidiger war es auch, der mit seinem zweiten Treffer schließlich alles klar machte.

Iserlohn hat den Klassenerhalt dennoch vor Augen, da auch Schlusslicht Augsburg eine Niederlage kassierte. Um endgültig feiern zu können, fehlt den Roosters aus den verbliebenen zwei Partien aber noch ein Sieg.

Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG 5:3 (3:1, 2:0, 0:2)

Für die DEG ist der Abstieg bei nun sechs Punkten Vorsprung auf Augsburg nur noch theoretisch möglich. Allerdings können die Düsseldorfer auch die Pre-Playoffs nicht mehr erreichen.

Die ersten Chancen gehörten den Gastgebern, die insgesamt einen wacheren Eindruck machten. Folgerichtig gingen sie durch Evan Barrat auch in Führung. Doch die DEG war nur kurz geschockt und kam durch O‘Donnell zum schnellen Ausgleich. Im Anschluss aber zogen die Nürnberger auf 5:1 davon. Zwar schaffte es Düsseldorf durch Adam Payerl und Alex Eh nochmal zu verkürzen, doch die Aufholjagd kam zu spät.

Während die Saison damit für Düsseldorf bald endet, hat Nürnberg damit als zehntes und letztes Team die Qualifikation für die Playoffs geschafft.