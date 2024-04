Champions League Baskets Bonn bezwingen Peristeri in Spiel eins Stand: 03.04.2024 21:06 Uhr

Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn hat das erste Spiel der Champions-League-Viertelfinalserie gegen den griechischen Klub Peristeri BC für sich entschieden und den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale gelegt.

Die Mannschaft von Headcoach Roel Moors gewann das erste Spiel der "Best of three"-Serie gegen den Klub aus dem Athener Vorort Peristeri am Mittwochabend mit 89:78 (45:44) und benötigt noch einen weiteren Sieg für den Einzug in das Final 4. Das zweite Spiel findet am kommenden Dienstag (10. April/18.30 Uhr) in Griechenland statt.

Beste Werfer der Bonner waren Sam Griesel und Noah Kirkwood mit jeweils 19 Punkten, bei Peristeri stach Elijah Mitrou-Long mit 22 Zählern hervor. Der Spielbeginn verzögerte sich um etwa 15 Minuten, weil Zuschauer und Spieler wegen eines Feueralarms die Halle zunächst verlassen mussten. Dieser stellte sich aber schnell als Fehlalarm heraus.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bonns Thomas Kennedy und Christian Sengfelder sorgten für die ersten Punkte in der Partie (4:0). Peristeri fehlte zu Beginn das Wurfglück, kam dann aber durch zwei Dreier von Mitrou-Long und Joe Ragland auf zwei Punkte ran (10:8). Die Gäste waren nun besser im offensiven Rythmus. Nach sieben Minuten sorgte Kenny Williams mit einem Dreier aus der linken Ecke erstmals für eine Führung der Griechen (14:16), die im ersten Abschnitt sechs von zehn Dreiern trafen. 1,7 Sekunden vor Ende des ersten Viertels verkürzte Griesel für Bonn per Freiwurf auf 22:24.

Im zweiten Viertel blieb es eng, der agile Glynn Watson brachte die Baskets wieder in Führung (30:28). Bonns Till Pape baute diese am Ende eines 11:2-Laufs zwischenzeitlich auf 37:30 aus, die drei Minuten vor der Halbzeitpause aber wieder auf einen Punkt schrumpfte (39:38). Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte traf Watson von der Dreier-Linie, sodass Bonn einen knappen Vorsprung (45:44) hatte.

Stärkste Bonner Phase nach der Halbzeitpause

Auch nach der Pause konnte sich erst einmal keines der beiden Teams absetzen, doch die Baskets steigerten sich und erarbeiteten sich einen Acht-Punkte-Vorsprung (58:50). Nach zwei erfolgreichen Freiwürfen von Sengfelder führte Bonn erstmals zweistellig (62:52).

Peristeris Coach Vassilis Spanoulis forderte seine Spieler kurz darauf in einer wütenden Ansprache dazu auf, wieder intensiver zu verteidigen. Doch die Baskets setzten am Ende des dritten Abschnitts noch einmal ein zeichen: Nach einem erfolgreichen Bonner Block - dem ersten in der Partie - schloss Kirkwood ein Fastbreak mit einem Korbleger ab und stellte auf 73:60.

Im letzten Viertel war Peristeri wieder besser im Spiel zwischenzeitlich wieder bis auf sieben Zähler heran, doch die Bonner hatten immer wieder die passende Antwort parat. 90 Sekunden vor Spielende war die Bonner Führung wieder auf 13 Punkte angewachsen.

Am Samstag gegen Chemnitz

Vor dem Rückspiel bei Peristeri am Dienstag steht für die Baskets am kommenden Samstag (20 Uhr) noch das Bundesliga-Spiel bei den Chemnitz 99ers an.