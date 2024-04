WDR-Sport BVB II siegt mühelos in Lübeck und feiert Klassenerhalt Stand: 20.04.2024 15:52 Uhr

Borussia Dortmund II hat den Klassenerhalt mit einem Sieg beim VfB Lübeck perfekt gemacht.

Der BVB II setzte sich gegen den Tabellenvorletzten am Samstag mit 5:0 (3:0) durch und hat bei noch vier ausstehenden Spielen 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Durch den 13. Saisonerfolg rückten die Schwarz-Gelben auf Rang neun vor. Zuvor hatte Dortmund in sechs Spielen in Folge keinen Sieg geholt.

Elongo-Yombo schnürt Doppelpack

Die Dortmunder spielten von Beginn an mutig nach vorne und gingen mit dem ersten Torschuss der Partie in Führung. Ole Pohlmann bediente mit einer Flanke von der rechten Seite den am linken Strafraumeck postierten Rodney Elongo-Yombo (10.), der sich den Ball zurechtlegen konnte und aus etwa 16 Metern links ins Tor traf.

Auf der Gegenseite hatte Lübecks Jan-Marc Schneider (13.) nach einem Steilpass von Tarik Gözüsirin den Ausgleich auf dem Fuß, sein Flachschuss verfehlte das lange Eck um Zentimeter. Doch der BVB behielt weiter die Oberhand und legte nach. Azhil schickte Elongo-Yombo (21.) mit einem Pass rechts in den Strafraum, wo der Angreifer mit einem wuchtigen Schuss aus 14 Metern ins kurze Eck traf.

Pfanne legt für Dortmund nach

Von Lübeck war in der Offensive kaum etwas zu sehen, Dortmund drückte weiter auf das Gespedal. Nach einer Ecke parierte Lübecks Torhüter Philipp Klewin zunächst einen Schuss von Antonios Papadopoulos, beim Nachschuss von Franz Pfanne (33.) war er allerdings machtlos - so war die Partie nach einer guten halben Stunde beinahe schon entschieden.

Nach der Pause spielte Lübeck nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ulrich Taffersthofer (58.) nur noch zu zehnt. Nach einem Fehlpass von Lübecks Leon Sommer in die Füße von Dortmunds Paul-Philipp Besong (76.), der aus 17 Metern flach in die untere linke Ecke traf. Doch es kam noch dicker für Lübeck: Bjarne Pudel (84.) ließ an der Strafraumkante zwei Gegenspieler stehen und erhöhte auf 5:0.

BVB II nun gegen Aue

Für den BVB II geht es am kommenden Samstag (27.04.2024/14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weiter, Lübeck tritt bereits am Freitag (19 Uhr) bei Arminia Bielefeld an.