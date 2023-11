WDR-Sport BVB- Handballerinnen unterliegen Thüringer HC im Spitzenspiel Stand: 08.11.2023 22:55 Uhr

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund in der Handball-Bundesliga der Frauen eine klare Niederlage gegen den Thüringer HC kassiert. Bayer Leverkusen und die HSG Blomberg-Lippe feierten Siege.

Der BVB unterlag am Mittwochabend den Thüringerinnen in eigener Halle mit 26:33 (12:17) und rutscht in der Tabelle von Rang drei auf Rang fünf ab. Nach der Niederlage gegen Metzingen war es erst die zweite Saisonpleite für die BVB-Frauen. Der THC überholt Dortmund durch den Sieg in der Tabelle und steht nun auf Rang drei.

Der BVB ging stark ersatzgeschwächt in die Partie und musste neben den Langzeitverletzten Dana Bleckmann und Lena Degenhardt (beide Kreuzbandriss) auch auf Zoë Sprengers (Oberschenkelverletzung) und Kreisläuferin Emma Olsson (krank) verzichten.

Entscheidung zu Beginn der zweiten Halbzeit

Bis zur 22. Minute konnte der BVB das Spiel offen gestalten und lag mit nur einem Tor zurück (10:11). Doch dann zog der THC in der Verteidigung an und baute die Führung bis zur Pause auf 17:12 aus. Die Entscheidung fiel dann direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit, als der THC innerhalb von nur fünf Minuten auf 21:14 davonzog. Von diesem Rückstand konnten sich die BVB-Frauen nicht mehr erholen.

Beste Werferinnen der Dortmunderinnen waren Mareike Kusian und Lisa Antl mit jeweils vier Treffern.

Blomberg-Lippe schiebt sich vor den BVB

Einen Platz vor den Dortmunderinnen steht jetzt die HSG Blomberg-Lippe. Die HSG schlug am Mittwochabend die den Tabellenzweiten HSG Bensheim/Auerbach knapp mit 28:26 (13:13) und steht damit wie der BVB jetzt bei 10:4 Punkten.

Auch Bayer Leverkusen war am Mittwochabend erfolgreich. In der Partie des achten Spieltags Schlugen die Leverkusenerinnen den VfL Oldenburg mit 29:25 (16:9). In der Tabelle belegt der TSV mit 7:7 Punkten den achten Rang.