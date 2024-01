Warten auf Sancho BVB beendet aufwühlendes Trainingslager Stand: 09.01.2024 14:41 Uhr

Borussia Dortmund hat mit ungewöhnlich vielen Schlagzeilen in der Winterpause für Aufsehen gesorgt. Dabei sollte im spanischen Marbella eigentlich der Grundstein für einen gelungenen Bundesliga-Restart gelegt werden.

Von Jörg Strohschein

Noch am Dienstag (9.1.2024) geht es für die Profis von Borussia Dortmund zurück in die Heimat. Die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag bei Darmstadt 98 - und auch die Jagd auf die derzeit fehlenden sechs Punkte auf die Champions-League-Plätze - kann damit beginnen.

In den milden Temperaturen des spanischen Marbellas sollte der Grundstein für den Rest der Saison gelegt werden. Aber ist das den Verantwortlichen um Trainer Edin Terzic gelungen.

Sancho hätte Tage der Integration verpasst

Fest steht, dass es viele Themen rund um den BVB gab, die die Konzentration von den sportlichen Zielen zumindest ablenkte. Vor allem die mögliche Ausleihe von Jadon Sancho von Manchester United bestimmte tagelang die Schlagzeilen. Abgeschlossen ist der Deal noch immer nicht.

Sollte er noch zustande kommen, hätte der 23 Jahre alte, englische Offensivspieler wichtige Tage der Eingewöhnung, der Integration ins Team, verpasst. Laut Medienberichten stehen die Dortmunder zudem vor einer Lleihe von Chelseas Außenverteidiger Ian Maatsen.

Watzke-Ankündigung und neue Co-Trainer

Und auch die überraschende Mitteilung, dass Hans-Joachim Watzke über 2025 - nach 20 Jahren - nicht mehr als Geschäftsführer für den Klub tätig sein will, dürfte nicht gerade für Ruhe innerhalb des Klubs gesorgt haben.

Zudem stießen gleich zwei neue (altbekannte) Co-Trainer zum Team. Nuri Sahin und Sven Bender sollen den zuletzt in die Kritik geratenen Terzic dabei unterstützen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Allerdings wirkten diese Verpflichtungen für viele Beobachter so, als würde der Chef-Trainer entmachtet werden.

Sportdirektor Sebastian Kehl sah sich deshalb gezwungen, eine deutliche Aussage zu machen. Es könne "nur einen Cheftrainer geben", sagte Kehl, um aufkommende Kritik und Gerüchte schnellstmöglich zu beenden.

Talent Brunner sorgt erneut für Diskussionen

Das große Talent und U17-Weltmeister Paris Brunner sorgte zudem für Aufsehen, weil es des Nachts offenbar unerlaubt das Trainingslager verlassen hatte. Bereits im vergangenen Jahr fiel der Offensivspieler wegen einer Disziplinlosigkeit in Ungnade, wurde daraufhin sogar suspendiert.

Und Ex-Kapitän Marco Reus war damit beschäftigt, sich gegen die Berichterstattung rund um den angeblich von ihm mit initiierten Putschversuch gegen Terzic ("Völliger Bullshit") zu wehren. Das Tischtuch zwischen ihm und dem Cheftrainer sei keineswegs zerschnitten, beteuerte Reus.

Testspiele mit wenig Energie

Die beiden Testspiele des BVB gegen den AZ Alkmaar (2:2) und gegen Standard Lüttich (3:3) dürften bei allen Beteiligten kaum Begeisterung ausgelöst haben. Zum einen fehlte dem Terzic-Team in diesen Partien der nötige Funke Begeisterung, die nötige Energie.

Zum anderen dürften sich ob der fünf Gegentore die Sorgenfalten auf der Stirn der BVB-Verantwortlichen nicht gerade verkleinern: Die Abwehr ist ohnehin schon seit Monaten der große Schwachpunkt (25 Gegentore in 17 Bundesliga-Partien) der Dortmunder.

Selten gab es so viele Geschehnisse innerhalb eines Trainingslagers, die für interne Unruhe sorgen könnten. Wie der BVB diese überraschende Menge verkraftet hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.