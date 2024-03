WDR-Sport Borussia Dortmund: Profivertrag für Kjell Wätjen Stand: 27.03.2024 16:38 Uhr

Borussia Dortmund hat Nachwuchsspieler Kjell Wätjen mit einem Profivertrag ausgestattet und bis Juni 2028 gebunden. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist seit der U10 bei der Borussia und gewann im vergangenen Sommer mit der deutschen U17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft. Im Wintertrainingslager durfte Wätjen mit der Profimannschaft ins Trainingslager nach Marbella und gehört seitdem regelmäßig der Trainingsgruppe von BVB-Trainer Edin Terzic an.

"Kjell hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. "In unserer U19 hat er sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Youth League durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich kontinuierlich an den Profikader herangearbeitet. Seine Entwicklung sehen wir noch lange nicht am Ende."