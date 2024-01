WDR-Sport Bochum verleiht Osei-Tutu nach Griechenland Stand: 22.01.2024 15:56 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat mit Jordi Osei-Tutu den nächsten Reservisten verliehen.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt der Außenverteidiger auf Leihbasis bis zum Saisonende zum griechischen Erstligisten PAS Giannina.

Der 25 Jahre alte Engländer kam in dieser Bundesligasaison beim VfL bislang nicht zum Einsatz und stand nur am 1. Spieltag überhaupt im Kader. Zuvor hatte Bochum am Sonntag bereits leihweise Flügelstürmer Gerrit Holtmann (28) an Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 abgegeben.

"Jordi weiß um seine Situation beim VfL, wo die Aussicht auf Einsatzzeiten gering ist", sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau. Osei-Tutu absolvierte in den vergangenen anderthalb Jahren 22 Pflichtspiele für den VfL.