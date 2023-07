WDR-Sport Bochum testet zweimal gegen Luton Town Stand: 17.07.2023 13:55 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Bochum bestreitet in der Saisonvorbereitung am 5. August gleich zwei Testspiele an einem Tag gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Luton Town.

Gespielt wird zweimal über 90 Minuten - zunächst ab 13.30 Uhr, dann ab 16.15 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Das große Familienfest findet in diesem Jahr nicht an dem Wochenende der Generalprobe statt, sondern aufgrund des 175-jährigen Bestehens des Vereins anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten in der Länderspielpause im September. Die Autogrammstunde wird am 6. August ab 13.00 Uhr abgehalten.

Suche nach Innenverteidiger

Derweil läuft die Suche der Bochumer nach Verstärkung in der Defensive weiter auf Hochtouren. "Es ist klar, dass wir mindestens noch einen Innenverteidiger brauchen. Da arbeiten wird hochintensiv dran", so Letsch. "Es gibt schon spannende Optionen." In Frage kommen offenbar auch der bereits zur Rückrunde ausgeliehene Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) und der Ex-Bochumer Maxim Leitsch (FSV Mainz 05).

Am Freitag (21. Juli, 18 Uhr) testet der VfL gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.