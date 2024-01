WDR-Sport Bochum-Kapitän Losilla verlängert Vertrag um weiteres Jahr Stand: 18.01.2024 16:33 Uhr

Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich mit seinem Kapitän Anthony Losilla auf ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit geeinigt. Damit steht fest: Er wird in sein elftes Jahr beim VfL gehen.

Die Vertragsverlängerung mit der Identifikationsfigur gab der VfL am Donnerstag (18.01.2024) bekannt. Der 37-Jährige Franzose ist der zweitälteste aktive Bundesliga-Profi, nur Eintracht Frankfurts Makoto Hasebe (40 Jahre) ist älter. "Ich habe immer gesagt, dass ich so lange spielen möchte, wie es mein Körper zulässt", sagte Losilla in der Bochumer Mitteilung.

Er betonte: "Im Sommer bin ich zehn Jahre in Bochum und ich freue mich sehr darauf, dass ich als Spieler in ein elftes Jahr gehen kann." Losilla hätte selbst nicht gedacht, "dass ich eines Tages so eine Marke erreichen würde". Der Kapitän unterstrich: "Nun werde ich alles dafür tun, dass wir auch im kommenden jahr als Erstligist spielen werden. Vielleicht bin ich dann sogar der älteste aktuelle Bundesligaspieler."

VfL-Führung von Anthony Losilla "tief beeindruckt"

Geschäftsführer Sport Patrick Fabian, der selbst noch mit Losilla zusammengespielt hat, erklärte in der VfL-Meldung: "Wir sind stolz, solch eine Persönlichkeit in unseren Reihen zu wissen." Er sei "immer noch tief beeindruckt von der Professionalität, die er vorlebt, ob im Training oder im Spiel." Sportdirektor Marc Lettau schloss sich an: "Das ist umso bemerkenswerter, da er in einer der besten Ligen der Welt auf einer lauf- und zweikampfintensiven Position immer wieder auf Top-Niveau performt."

Losilla, im zentralen Mittelfeld zu Hause, fehlte bislang in der laufenden Saison nur einmal krankheitsbedingt beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:1, 11. Spieltag). Insgesamt kommt der Franzose, der seit 2014 im Bochumer Kader steht, auf 325 Pflichtspiele für den VfL (80 in der Bundesliga, 223 in der 2. Liga).