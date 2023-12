WDR-Sport Baskets Bonn verlieren auch in Würzburg Stand: 16.12.2023 20:19 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben bei den Würzburg Baskets die zweite Niederlage in Serie einstecken müssen.

Die Rheinländer unterlagen am Samstagabend dank eines desaströsen ersten Viertels mit 78:97 (27:46) und verlieren den Anschluss an die vorderen Plätze.

Bonner Debakel im ersten Viertel

Die Hausherren erwischten den besseren Start, vor allem dank einer guten Quote von der Dreierlinie. Nach Dreiern von Isaiah Washington und Zachary Seljaas führte Würzburg schnell mit 11:3. Bonn lief in der Anfangsphase nur hinterher, Noah Kirkwood leistete sich bei einem Fastbreak der Würzburger ein Unsportliches Foul. Nachdem Otis Livingston die Führung der Gastgeber mit einem Step-Back-Dreier auf 16:3 ausgebaut hatte, nahm Baskets-Coach Roel Moors die erste Auszeit. Aber auch fand Bonn nur langsam zurück ins Spiel. Das erste Viertel ging deshalb klar mit 34:16 an Würzburg.

Auch zu Beginn des zweiten Viertels hatten die Bonner klar das Nachsehen. Würzburg legte direkt einen 7:2-Lauf auf das Parkett und baute die Führung auf 41:18 aus. Die Baskets trafen weiterhin nur ganz wenige ihrer Würfe, insbesondere von der Dreierlinie. Vor allem die Bankspieler hielten Bonn in dieser Phase noch im Spiel, erzielten wesentlich mehr Punkte als die Starting Five, aber auch längst nicht genug, um den Rückstand verkleinern zu können. Immer wieder ließen die Rheinländer auch leichte Punkte unter dem Korb liegen. Zur Pause betrug der Rückstand 19 Punkte (46:27).

Comeback bleibt aus

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Bonner vor allem offensiv verbessert, konnten den Rückstand aber nicht verringern. Stattdessen gestalteten beide Teams das Viertel ausgeglichen. Am Ende hatte Würzburg auch das dritte Viertel mit 24:23 knapp für sich entschieden und ging mit einem 20-Punkte-Vorsprung in den letzten Spielabschnitt.

Statt eines späten Comebacks ging das letzte Viertel erneut an die Gastgeber, die bis zum Ende knapp die Hälfte ihrer Würfe von der Dreierlinie trafen. Nach einem erneut ausgeglichenen Viertel endete die Partie mit einem deutlichen Würzburger Heimsieg. Sechs Spieler bei den Hausherren punkteten zweistellig, Topscorer war Livingston mit 21 Zählern. Bei den Bonnern kam Noah Kirkwood auf 18 Punkte.

Noch zwei Spiele vor Weihnachten

Für die Bonner geht es bereits am Mittwoch in der Champions League weiter: Ab 20 Uhr sind die Baskets bei CB Breogan in Spanien zu Gast. In der Bundesliga treffen die Rheinländer am 23. Dezember ab 20 Uhr auf die Towers Hamburg.