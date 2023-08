WDR-Sport Auslosung im DFB-Pokal: NRW-Duelle in Bielefeld und Bochum Stand: 15.08.2023 20:36 Uhr

Mit den Spielen Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg und VfL Bochum gegen SGS Essen bietet die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen zwei reine NRW-Duelle.

Das ergab die Auslosung am Dienstagabend (15.08.2023) am Dienstagabend. Losfee für die zweite Runde, die vom 9. bis 11. September ausgetragen wird, war in Kiel Marie-Louise Eta mit Ziehungsleiterin Renate Lingor an ihrer Seite.

Nachdem am Dienstagabend Zweitligist Borussia Mönchengladbach beim Regionalligisten Holstein Kiel mit 3:2 (1:1) gewonnen hatte, war die letzte Erstrundenbegegnung beendet und damit der Startschuss zur Auslosung der nächsten Runde gegeben.

Gladbach freut sich nach Sieg in Kiel auf Werder

Und die Gladbacherinnen durften nach dem Spiel direkt nochmal jubeln: Als Gegner der kommenden Runde wurde der Borussia Bundesligist Werder Bremen zugelost. Bayer Leverkusen fährt zum Zweitliga-Absteiger SV Meppen.

Der 1. FC Köln reist zum Berliner Klub SFC Stern aus der Verbandsliga, während Zweitligist FSV Gütersloh Bundesligaaufsteiger RB Leipzig empfängt.

16 Teams mit Freilos in Runde eins

Insgesamt hatten sich 48 Mannschaften für die neue Pokalsaison qualifiziert. Darunter alle zwölf Mannschaften der Bundesliga, zehn Teams aus der 2. Bundesliga, fünf Meisterinnen der Regionalligen sowie 21 Landespokalsiegerinnen. Es sind deswegen nur zehn Zweitligateams, da die Zweitvertretungen der TSG Hoffenheim, von Bayern München, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg im Pokal nicht startberechtigt sind.

Alle zwölf Bundesligisten sowie die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga hatten für die erste Runde ein Freilos bekommen und greifen erst jetzt in der zweiten Runde des Wettbewerbs ein.

Die Partien mit NRW-Beteiligung:

Arminia Bielefeld (RL) - MSV Duisburg (BL)

VfL Bochum (RL) - SGS Essen (BL)

SV Meppen (2. BL) - Bayer Leverkusen (BL)

Borussia Monchengladbach (2. BL) - Werder Bremen (BL)

SFC Stern (VL) - 1. FC Köln (BL)

FSV Gütersloh (2. BL) - RB Leipzig (BL)