WDR-Sport Altmaier mit erfolgreichem Auftakt in Madrid Stand: 24.04.2024 15:46 Uhr

Tennisprofi Daniel Altmaier ist erfolgreich ins ATP-Masters von Madrid gestartet und setzte sich glatt in zwei Sätzen durch.

Der Vorjahres-Viertelfinalist setzte sich am Mittwoch (24.04.2024) gegen den 18 Jahre alten Spanier Martin Landaluce 6:1, 7:5 durch. Altmaier, der im vergangenen Jahr in der spanischen Hauptstadt sein bisher bestes Ergebnis bei einem Masters erreichte, spielte gegen Landaluce sein Plus an Erfahrung aus.

In der zweiten Runde trifft er nun auf den Franzosen Arthur Fils, dem er sich zuletzt in Barcelona in drei Sätzen geschlagen geben musste. In Madrid sind insgesamt sechs deutsche Profis am Start, darunter der zweimalige Turniersieger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff, der im vergangenen Jahr das Finale erreichte. Nach seinem Triumph in München hofft Struff auf weitere Erfolge auch in Spanien.