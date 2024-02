WDR-Sport Abgezockte Essener überraschen Tabellenführer Regensburg Stand: 10.02.2024 16:04 Uhr

Rot-Weiss Essen hat am 25. Spieltag in der 3. Liga ein Ausrufezeichen gesetzt und bei Tabellenführer SSV Jahn Regensburg einen klaren Sieg gefeiert.

RWE gewann am Samstag in Regensburg mit 3:1 (1:0) und rückt damit in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Aufstiegs-Relegationsrang heran. Jahn Regensburg bleibt Tabellenführer. Ein Eigentor von Regensburgs Elias Huth (16.), Cedric Harenbrock (59.) und Marvon Obuz sorgten für die Essener Tore. Für Regensburg traf Noah Ganaus (84.).

Dabei hatten die Regensburger zu Beginn mehr vom Spiel. Insbesondere Dominik Kother bereitete der Essener Hintermannschaft so einige Probleme. Ein Standard ließ das Spiel aber dann Richtung Essen kippen. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld ging ein Klärungsversuch von Huth schief und landete im eigenen Netz (16.)

Saller trifft den Pfosten

Nach der FÜhrung war Essen besser in der Partie, hätte kurz vor der Pause aber fast den Ausgleich hinnehmen müssen. Benedikt Saller dribbelte sich in den Strafraum, traf dann aber nur den Pfosten (41.)

Die Chancen verlieh dem Jahn jedoch Schwung. Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur Regensburg. In der 49. Minute rettete Essens Felix Götze nach einem Gewusel im Strafrum auf der Linie.

Rot-Weiss Essen eiskalt

Auf der anderen Seite zeigte sich RWE dann aber eiskalt und stellte mit der ersten Chance im zweiten Durchgang auf 2:0. Nach einer Hereingabe von Obuz hatte Harenbrock erst ein wenig Glück, spitzelte den Ball aber dann ins Tor (59.).

Nur acht Minuten später war es dann Obuz, der für die Entscheidung sorgte. Auf der rechten Seite kam Obuz an den Ball, zog in die Mitte und traf unhaltbar ins lange Eck (67.). Regensburg bäumte sich zwar noch einmal auf und kam durch Noah Ganaus in der 84. Minute zum Anschluss, mehr gelang den Gastgebern aber nicht mehr.

RWE empfängt Tabellendritten Ulm

Weiter geht es für RWE am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Tabellendritten SSV Ulm. Jahn Regensburg tritt gleichzeitig beim SV Sandhausen an.