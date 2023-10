WDR-Sport 3. Liga: SC Verl bleibt im Oktober ungeschlagen Stand: 22.10.2023 15:25 Uhr

Der SC hat seine Punkteserie in der 3. Liga fortgesetzt und bleibt im Oktober ungeschlagen. Beim SV Sandhausen reichte es am Sonntag nach dem Remis gegen Ingolstadt erneut für einen Punkt - 2:2 (1:1).

Die Verler haben sich nach ihren beiden Niederlagen Ende September gegen die U23 von Borussia Dortmund (2:3) und bei 1860 München (0:1) gefangen. Nach zuvor zehn Toren und sieben Punkten aus drei Spielen lief es für das Team von Trainer Alexander Ende auch in Sandhausen zunächst gut.

Verl nutzt die erste Chance

Ihre erste Chance nutzten die Verler direkt zur Führung. Bei einer Ecke profitierte Marcel Benger davon, dass er an der Strafraumgrenze völlig eingelassen wurde. Oliver Batista-Meier brachte ihn mit mit einem flachen Pass ins Spiel, Benger nahm den Bal in aller Ruhe an und zirkelte ihn ins linke Ecke (12. Minute).

Nach dieser Führung und einer brenzligen Situation, als der SVS-Verteidiger Jonas Weik im Verler Strafraum gleich mehrfach geblockt wurde (14.), hatte Verl das Spiel weitgehend unter Kontrolle, ohne sich dabei allerdings große Chancen auf ein weiteres Tor zu erspielen.

Ausgleich kurz vor der Pause

Ähnlich überraschend wie die Führung der Gäste fiel kurz vor der Pause der Ausgleich der Hausherren. Zunächst lenkte SC-Keeper Luca Unbehaun einen Kopfball von Tim Knipping nach einer Ecke noch mit starkem Reflex über die Latte. Als der Kopfball von Max Geschwill bei der folgenden Ecke abgefälscht wurde, war er indes chancenlos. Es war das erste Profitor des 22-jährigen Geschwill.

Nach dem Seitenwechsel sorgten wieder die Verler für das erste Ausrufezeichen, als Tom Baack einen hohen Ball auf Maximilian Wolfram im Strafraum schlug. Der Stürmer nahm den Ball gut an, sein Schuss war dann aber zu zentral, sodass Nikolai Rehnen im SVS-Kasten keine Mühe hatte (54.).

Hennings bei Elfmeter im Nachschuss erfolgreich

Eine viel größere Chance bekam Rouwen Hennings in der 58. Minute vom Elfmeterpunkt, nachdem Christoph Ehlich im Strafraum zuvor nach einem starken Pass von Hennings von Torge Paetow zu Fall gebracht worden war. Unbehaun parierte den Strafstoß von Hennings zwar, war bei dessen Nachschuss aber chancenlos.

Es blieb ein Spiel auf Augenhöhe. In der 63. Minute bewahrte Rehnen die Gastgeber vor dem schnellen Ausgleich als er einen strammen Schuss von Yari Otto vor dem Einschlag im rechten Eck entschärfte. Die Verler hielten den Druck hoch. Nicolás Sessa kam in der gegnerischen Hälfte nach einer Abwehraktion der Sandhausener etwas glücklich an den Ball, zog Richtung Strafraum und überwand Rehnen mit einem Flachschuss ins rechte Eck (71.).

Verl verpasst Sprung in obere Tabellenhälfte

In der Schlussphase wirkte keines der beiden Teams mit dem Remis zufrieden, doch zwingende Chancen für eine Entscheidung erspielte sich keiner der Kontrahenten. Es fiel auf jeder Seite lediglich jeweils ein Tor, das wegen Abseits bzw. Foulspiel nicht gegeben wurde. Durch das Remis hat Verl den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst und bleibt hinter Sandhausen.

Für die Verler geht es in der 3. Liga in einer Woche mit einem Heimspiel weiter. Dann empfangen sie den VfB Lübeck (16.30 Uhr), der sich an diesem Wochenende mit einem 3:2-Heimsieg gegen Viktoria Köln etwas Luft im Tabellenkeller verschafft hat.