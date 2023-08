WDR-Sport 3. Liga: MSV unterliegt München klar - Viktoria dreht Spiel in Saarbrücken Stand: 19.08.2023 16:01 Uhr

Der MSV Duisburg hat am 2. Spieltag der 3. Liga eine klare Niederlage gegen den TSV 1860 München hinnehmen müssen. Viktoria Köln entführte dagegen drei Punkte aus Saarbrücken.

Duisburg unterlag den Löwen am Samstag 0:3 (0:1) und hat nach dem 1:1 beim SC Freiburg II im Auftatkspiel weiter einen Punkt auf dem Konto. Für den TSV war es der zweite Sieg im zweiten Spiel und er blieb wie schon gegen Mannheim (2:0) erneut ohne Gegentor. Manfred Starke (32.) und Doppel-Torschütze Joël Zwarts (54./87.) erzielten die Treffer.

Duisburg unterliegt München klar

Beim MSV stand der in dieser Woche verpflichtete Angreifer Alexander Esswein direkt in der Startelf. Vor dem Anpfiff gab es eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Hennes Sabath, der 1964 mit den Meiderichern Vizemeister geworden war. Das Team spielte mit Trauerflor.

Nach einer ereignislosen Anfangsphase musste Duisburgs Thomas Pledl bereits nach zwölf Minuten angeschlagen vom Platz, für ihn kam Alaa Bakir. Die erste gute Gelegenheit des Spiels gehörte dem MSV, als Marvin Senger (21.) nach einer Ecke von Bakir knapp über das Tor köpfte.

Der MSV blieb die tonangebende Mannschaft, doch nach einer guten halben Stunde kamen die Löwen besser in die Partie - und gingen in Führung. Nach einer Flanke von Albion Vrenezi aus dem rechten Halbfeld gelangte der Ball zu Starke (32.), der aus acht Metern völlig unbedrängt abschließen konnte. Auf der Gegenseite landete ein Schuss von Esswein (37.) aus zwölf Metern in den Armen von Gäste-Keeper Marco Hiller.

Löwen nutzen MSV-Patzer eiskalt aus

Nach der Pause blieb der MSV am Drücker, Marvin Bakalorz (52.) köpfte nach einer Ecke über das Tor. Kurz darauf wurde Duisburg aber eiskalt erwischt, als Bakalorz im linken Halbfeld ausrutschte und den Ball an Münchens Zwarts (54.) verlor. Zwarts lief alleine auf das Tor von Vincent Müller zu und ließ dem MSV-Keeper mit einem strammen Schuss von der Strafraumkante keine Chance.

Duisburg lief anschließend immer wieder an, doch es mangelte in der Offensive an Präzision. Münchens Zwarts (87.) entschied die Partie schließlich mit seinem zweiten Treffer: Nach einem Freistoß setzte der Mittelstürmer einen Kopfball unter die Latte.

Viktoria Köln dreht Partie in Saarbrücken

Viktoria Köln feierte dagegen nach dem Auftaktsieg gegen Verl (3:1) einen 2:1 (1:1)-Sieg beim 1. FC Saarbrücken. Kai Brünker (18.) brachte die Gastgeber zunächst in Führung, ehe Michael Schultz (31.) und David Philipp (52.) die Partie mit ihren Toren für Köln drehten.

Viktoria Köln bejubelt den Ausgleich durch Michael Schultz im Spiel beim FC Saarbrücken.

Kölns Trainer Olaf Janßen schickte die gleiche Startelf auf den Platz wie beim Triumph über Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Viktorias Torhüter Ben Voll (11.) verhinderte mit einer Glanzparade den frühen Rückstand seines Teams, als Saarbrückens Boné Uaferro aus neun Metern zum Kopfball kam.

Die nächste dicke Chance hatte Köln. Luca Marseiler stieß auf der linken Seite vor und brachte den Ball in den Strafraum zu Donny Bogićević (15.), der in der Mitte haarscharf verpasste. Wenige Minuten später ging der FCS in Führung: Nach einem Freistoß Saarbrückens klärte Köln nur halbherzig, sodass Uaferro mit dem Kopf querlegen konnte zu Brünker (18.). Dieser traf aus kurzer Distanz. Beinahe hätte der Ex-Kölner Patrick Sontheimer (22.) das zweite Tor nachgelegt, doch sein Volleyschuss aus gut 20 Metern verfehlte das lange Eck knapp.

Die Viktoria wehrte sich und kam zum Ausgleich. Nach einer Ecke trudelte der Ball durch den Strafraum und landete genau vor den Füßen von Innenverteidiger Schultz (31.), der die Kugel über die Linie drückte. Köln machte nun Druck: Auch bei der nächsten Kölner Ecke verfehlte Christoph Greger (35.) den Winkel mit einem Kopfball nur um Zentimeter, Luca Marseiler (38.) traf nach Doppelpass mit Bogićević aus spitzem Winkel den Außenpfosten.

Traumtor von Kölns Philipp

Nach der Pause legten beide Mannschaften weiter ein hohes Tempo vor - und die spielfreudige Viktoria ging mit einem wunderschönen Angreiff in Führung. Bei einem Konter steckte Bryan Henning durch zu Philipp (52.), der sich am Elfmeterpunkt um die eigene Achse drehte und ins rechte obere Eck traf.

In der 63. Minute hätte Köln beinem 3-auf-1-Konter bereits für die Entscheidung sorgen können, doch mit dem zu harmlosen Abschluss von Bogićević hatte Saarbrückens Torwart Tim Paterok keine Probleme. Die Saarländer hatten durch Kasim Rabihic (72.) die Möglichkeit zum Ausgleich, sein Schuss aus vollem Lauf verfehlte das lange Eck. Saarbrücken war am Ende alles nach vorne, blieb aber glücklos. Calogero Rizzuto (90.+1) sah noch die Gelb-Rote-Karte.