WDR-Sport 3. Liga: Dortmund II verliert und bleibt erneut ohne Tor Stand: 01.09.2023 20:56 Uhr

Die U23 von Borussia Dortmund ist im fünften Drittligaspiel der neuen Saison zum vierten Mal ohne Treffer geblieben. Beim 1. FC Saarbrücken setzte es eine Niederlage.

Die Zweitvertretung des deutschen Vizemeisters musste sich am Freitagabend zum Auftakt des 5. Spieltags in Saarbrücken mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und hat weiterhin nur ein Saisontor auf dem Konto. In der Tabelle setzten sich die zuvor noch mit Dortmund punktgleichen Saarländer auf Tabellenplatz zwei ab.

Neue Offensivreihe, wieder kaum Gefahr

Beide Klubs gingen mit je sechs Punkten aus den ersten fünf Spielen in die Partie, wobei die Saarländer bereits acht Tore erzielt hatten und Dortmund nur eines. BVB-Trainer Jan Zimmermann probierte es dieses Mal mit Justin Butler, Michael Eberwein, Falko Michel und Paul-Philipp Besong in der Offensive.

Die erste Chance der Partie verbuchten die Hausherren in der 5. Minute, als Patrick Schmidt aus 18 Metern über das Tor schoss. Aber auch Dortmund wusste sich von Beginn an offensiv in Szene zu setzen, auch wenn der Schluss von Michel in der 11. Minute harmlos war. Danach flachte die Partie ab, bis Julian Günther-Schmidt in der 24. Minute eine Flanke von Marcel Gaus ins Außennetz des Dortmunder Kastens beförderte. Wesentlich gefährlicher wurde es nach einer halben Stunde, als Marcel Lotka im Tor des BVB bei einem Schuss von Schmidt sein Können zeigen musste.

Auf der anderen Seite verpasste Butler mit einem Kopfball das 1:0 für den BVB, bevor im direkten Gegenzug Kai Brünker mit seinem Schuss nur Dortmunds Bjarne Pudel traf (36.). Aber nur eine Minute später ging Saarbrücken in Führung. Ein einer chaotischen Szene vor dem Dortmunder Tor landete der Ball über Umwege bei Kasim Rabihic, der aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte (37.). Mit der Führung im Rücken hatte der FCS das Spiel bis zur Pause sicher im Griff.

Dortmund rennt vergeblich an

Zur zweiten Hälfte kamen beim BVB mit Samuel Bamba und Jermain Nischalke zwei frische Offensivkräfte für Butler und Besong. Dortmund begann auch wesentlich aktiver, tat sich gegen nun tief stehende Saarländer aber schwer. Ein Schuss von Michel aus 22 Metern war keine Gefahr für das Tor der Gastgeber (50.). Mitten in die Dortmunder Dranghase hinein erhöhte Saarbrücken auf 2:0. Kai Brünker traf mit einem wuchtigen Flachschuss (58.).

Dortmund war um den Anschlusstreffer bemüht, wurde aber einmal mehr nicht gefährlich genug vor dem gegnerischen Tor. Stattdessen übernahm Saarbrücken immer mehr die Spielkontrolle und brachte das 2:0 gegen harmlose Dortmunder sicher über die Zeit.