WDR-Sport 1. FC Köln holt gegen Bremen wichtige Punkte im Abstiegskampf Stand: 10.03.2024 15:54 Uhr

In der Frauen-Bundesliga hat der 1. FC Köln vor einer Saison-Rekordkulisse einen wichtigen Sieg gegen Werder Bremen gefeiert und drei Punkte im Kampf zum den Klassenerhalt gesammelt.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge gewann der FC am Sonntagnachmittag mit 2:1 (1:0) und rückte auf Platz neun der Tabelle vor. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun sechs Punkte. Bremen rutschte durch die siebte Saisonniederlage auf Rang sechs ab.

Schon vor dem Spiel stand fest, dass Köln einen neuen Zuschauer-Saisonrekord aufstellen würde: 27.000 Karten waren bereits im Vorfeld verkauft worden.

Ereignisreiche Anfangsphase

Bremen erwischte den besseren Start, doch die ersten guten Chancen hatte der FC. Zunächst parierte Livia Peng gegen Marleen Schimmer (7.), dann lenkte die Werder-Keeperin einen Schuss von Manjou Wilde von der Strafraumkante noch über die Latte. Kurz darauf wurde es auf der Gegenseite gefährlich. Bremens Chiara Hahn (10.) zog von links unbedrängt in den Kölner Strafraum und schoss flach auf die kurze Ecke, doch Köln Torhüterin Paula Hoppe war zur Stelle.

Zwei Minuten später gelangte ein Ball zu Hahn (12.) am ersten Pfosten, die aus kurzer Distanz erneut an Hoppe scheiterte. Der Abpraller kam erneut zu Hahn, den Nachschuss klärte Kölns Celina Degen kurz vor der Linie.

Köln geht per Elfmeter in Führung

Anschließend arbeitete Köln wieder am Führungstreffer. Bei einer Kölner Freistoß-Flanke aus dem Halbfeld kam Dora Zeller (18.) nahe des Fünf-Meter-Raums frei zum Kopfball und verfehlte das Tor nur knapp. Wilde (24.) ließ mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspielerinnen stehen und zog aus spitzem Winkel ab und traf den Außenpfosten.

Nach einem Ballverlust von Bremens Hanna Nemeth am eigenen Strafraum schnappte sich Kölns Marleen Schimmer den Ball und wollte Torhüterin Peng umkurven, wurde von dieser aber gefoult - es gab Elfmeter. Die gefoulte Schimmer (32.) trat selbst an und verwandelte sicher.

Bremen leistete sich weiter leichte Fehler im Passspiel, Köln setze sich phasenweise in der gegnerischen Hälfte fest. Bei einem Distanzschuss von Wilde (44.) konnte Peng den Ball noch an die Latte lenken, bei einem Kölner Konter verpasste Carlotta Wamser (45.) eine flache Hereingabe von Beck um Haaresbreite.

Köln findet passende Antwort nach Ausgleich

Nach der Halbzeitpause verpasste Köln nach einer Ecke das 2:0, als die frei stehende Zeller (55.) am Tor vorbei köpfte. Bremen war aber in der zweiten Halbzeit besser im Spiel und kam schließlich zum Ausgleich. Mehrfach konnte der FC die Situationen im eigenen Strafraum nicht bereinigen, sodass nach einer gefühlvollen Flanke von Nina Lührßen (76.) die kurz zuvor eingewechselte Jasmin Sehan (76.) per Kopf das 1:1 erzielte.

Doch Köln hatte die richtige Antwort parat. Fünf Minuten nach dem Gegentor flankte Martyna Wiankowska (81.) von links auf den zweiten Pfosten, wo Carlotta Wamser (81.) die Kugel mit dem Bauch über die Linie drückte.

Für Köln steht am nächsten Montag (18. März/19.30 Uhr) das Derby beim rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen an. Bremen empfängt am Samstag (16. März/14 Uhr) die SGS Essen.