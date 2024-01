SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Wie haben die Fußball-Bundesligisten die Winterpause genutzt? Stand: 09.01.2024 18:46 Uhr

Stuttgart, Hoffenheim und Freiburg sind daheim geblieben. Mainz und Aufsteiger Heidenheim waren im Trainingslager in Spanien. Wie präsentiert sich das Quintett am 17. Spieltag?

Ist Freiburg gegen Union Berlin klarer Favorit?

Der SC Freiburg scheint nach dem klaren Sieg gegen Eintracht Frankfurt bestens auf den zweiten Abschnitt der Saison 2023/24 vorbereitet zu sein. Die Badener gewannen das Testspiel beim Bundesliga-Rivalen am Samstag mit 5:2. Offensivmann Roland Sallai traf doppelt.

Die Freiburger, die auf Tabellenplatz acht überwinterten, spielen am Samstag, am 17. Spieltag, gegen den 1. FC Union Berlin. Union steckt nach miserablen Leistungen im Abstiegskampf. Die Eisernen kommen als Fünfzehnter in den Breisgau. Die Situation bei den Berlinern ist seit dem Abgang von Urs Fischer im November des letzten Jahres nur wenig besser geworden. Allerdings gelang dem Nachfolger von Fischer auf der Trainerbank - Nenad Bjelica - vor der Winterpause der wichtige 2:0-Sieg im Kellerduell gegen den 1. FC Köln. Wie stehen die Chancen für das Team von SC-Trainer Christian Streich gegen Union Berlin? SWR 1 Stadion bekommt kurz vor Spielbeginn einen Freiburger Spieler ans Mikrofon.

Holt Heidenheim den zweiten Auswärtssieg?

Der Aufsteiger aus Heidenheim kann nach 16 Spieltagen zufrieden sein. 2023 war das bisher erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte des FCH. Vor dieser Saison hatten nur acht Heidenheimer Spieler Bundesligaluft geschnuppert - kein Team hatte weniger Erfahrung vorzuweisen. Und trotzdem hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, für den die Bundesliga ebenfalls neu war, das Jahr 2023 als Tabellenneunter beendet - vor Teams wie Wolfsburg und Gladbach. Vor allem zu Hause holte Heidenheim Punkte. Auswärts dagegen gelang erst ein einziger Sieg, das 1:0 in Mainz. Das möchte Frank Schmidt mit seinem Team im neuen Jahr ändern und auch FCH-Kapitän Patrick Mainka betont: "Wir müssen irgendwie das, was uns zu Hause auszeichnet, auch auswärts auf den Platz bekommen." Auswärts haben die Heidenheimer bisher nur vier ihrer insgesamt 20 Punkte geholt, stehen in dieser Statistik auf dem drittletzten Platz.

Bereits am Samstag könnte der FCH diese Statistik in Köln verbessern. Ein Auswärtssieg wäre auch ein ideales, wenn auch verspätetes Geburtstagsgeschenk für Trainer Frank Schmidt. Schmidt feierte am dritten Januar seinen 50. Geburtstag mit seinem Team im Trainingslager im spanischen Algorfa. Wie geht Frank Schmidt das Auswärstsspiel an? SWR 1 Stadion unterhält sich mit dem Heidenheimer Coach vor Spielbeginn.

Reißt Jan Siewert das Ruder rum?

Jan Siewert kann weiterhin am Klassenerhalt des 1. FSV Mainz 05 feilen. Siewert, der nach dem Abgang von Bo Svensson interimsweise übernommen hatte, darf bis zum Saisonende beim FSV auf der Trainerbank sitzen. Die Generalprobe für die Saison-Fortsetzung in der Bundesliga hat Mainz zumindest schon einmal erfolgreich absolviert. Die Rheinhessen kamen am letzten Samstag in einem Testspiel über zweimal 60 Minuten gegen den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam zu einem 2:1-Sieg. Dabei holten sie sich Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg. Im spanischen Marbella brachte Jonathan Burkardt die Mainzer in Führung. Es war das erste Tor des Stürmers seit seinem Comeback vor einigen Wochen nach langer Verletzungspause.

Auf Burkardt ruhen auch die Hoffnungen, die dauerhafte Torflaute beim FSV nach der Winterpause zu beenden. Im ersten Pflichtspiel des Jahres empfangen die Mainzer am Samstag den VfL Wolfsburg. Mit zehn Punkten liegen die 05er nach 16 Spieltagen auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16. Wer ist Jan Siewert? Hat er das Zeug dazu den Klassenerhalt zu schaffen? SWR 1 Stadion stellt Siewert im Interview vor.

