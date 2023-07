Fußball | Bundesliga Was sind die Optionen für Christian Streich nach dem Armbruch von Christian Günter? Stand: 17.07.2023 14:22 Uhr

Freiburgs "Mr. Zuverlässig" Christian Günter hat sich im Testspiel des SC gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich eine Unterarmfraktur zugezogen. Wer kann den eigentlich unersetzlichen Kapitän auf der Linksverteidiger-Position vertreten?

Das Herz des SC Freiburg schlägt links - und zwar links hinten. Christian Günter hat in den letzten zehn Spielzeiten gerade mal in 14 Bundesligaspielen gefehlt. Nun hat er sich im Testspiel des Sport-Clubs gegen Zürich (6:1) den Unterarm gebrochen.

Noch ist nicht klar, wie lange der Kapitän ausfallen wird. Seine Verletzung zwingt SC-Coach Christian Streich aber, über Alternativen zu grübeln. Unter dem Strich könnte es auch eine Frage des Systems sein.

Dreier-Abwehrkette

Ein durchaus vorstellbarer Kandidat als linker Schienenspieler ware in der Variante mit einer Dreier-Abwehrkette Noah Weißhaupt. In den letzten beiden Partien der vergangener Saison vertrat der 21-Jährige Stamm-Linksverteidiger Günter bereits in einer etwas offensiveren Version. Hinten links übernahm jeweils Kenneth Schmidt den defensiveren Part.

Vor kurzem hat Weißhaupt - aktueller U21-Nationalspieler - seinen Vertrag beim SC verlängert. "Noah ist in den vergangenen beiden Jahren zu einem festen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Speziell gegen Ende der abgelaufenen Saison konnte er bei seinen Einsätzen mit Spielwitz, Variabilität und seinen technischen Fähigkeiten überzeugen", kommentierte Vorstand Jochen Saier die Ausweitung der Zusammenarbeit.

Vierer-Abwehrkette

Doch lieber lässt Streich mit einer Viererkette spielen. Wenn es darum geht, in dieser Günters Position 1:1 zu ersetzen, hatte der Coach zuletzt auf Jordy Makengo zurückgegriffen. Das Nachwuchstalent wurde im Test gegen Zürich nach gut 20 Minuten für den verletzten Günter eingewechselt. Wie nah der 21-Jährige wirklich an der ersten Elf ist, wird sich zeigen müssen. Der Franzose mit den kongolesischen Wurzeln wartet noch auf sein Profidebüt in einem Pflichtspiel, lief aber 40 mal für die zweite Mannschaft der Breisgauer in der 3. Liga auf. Makengo gilt als großes Talent, wird wohl aber noch etwas Zeit brauchen.

Oder aber es gibt einen Seitenwechsel. SC-Fans werden sich vielleicht erinnern: In der Partie gegen Bayer Leverkusen (1:1), als Christian Günter, nach 153 Pflichtspielen in Serie von Anfang an wegen einer Gelbsperre zusehen musste, wechselte Rechtsverteidiger Lukas Kübler von der rechten auf die linke Abwehrseite. Das wäre erneut eine Option. Ebenso könnte Trainer Streich probieren, Kiliann Sildillia, der auch rechts beheimatet ist, auf die linke Seite zu ziehen.

Günter meldet sich nach Unterarmbruch

Klar scheint, dass es nur eine Übergangslösung geben wird - quasi als Platzhalter für Günter. Der schwächelte nach jahrelangen konstanten Leistungen zwar gegen Ende der Vorsaison etwas, ist aber weiterhin die Nummer eins links hinten. Der 30-Jährige wurde bereits operiert, die OP verlief laut eigener Aussage gut. "Ich bin bereits auf dem Weg der Besserung", schrieb Günter bei Instagram.

Die Breisgauer starten am 13. August mit dem Pokalspiel in Oberachern in die Saison, sechst Tage später folgt der Bundesligastart in Hoffenheim.