3. Liga Waldhof Mannheim verliert Südwest-Duell gegen Saarbrücken Stand: 18.02.2024 15:56 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken feiert beim SV Waldhof Mannheim einen verdienten Sieg. Für Tore sorgten vor einer intensiven Atmosphäre in der Kurpfalz zwei Jubiläums-Spieler.

Der SV Waldhof Mannheim rutscht in der 3. Liga immer weiter in die Krise. Im Südwest-Duell mit dem 1. FC Saarbrücken gab es für die Kurpfälzer eine verdiente 0:2-Niederlage. Auch in seinem dritten Spiel mit den Mannheimern bleibt der neue Trainer Marco Antwerpen somit sieglos. Die von Rüdiger Ziehl trainierten Saarländer etablieren sich nach Toren von Luca Kerber (29. Minute) und Bjarne Thoelke (45.) vorerst weiter im Mittelfeld der Tabelle.

Auf beiden Seiten kaum Torgefahr in der Anfangsphase

Vor 19.210 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz Stadion kamen die Gäste aus dem Saarland besser in die Partie und übten früh Druck auf den SVW aus. Zwar zeigten sich die Saarbrücker in den ersten zehn Minuten mehrfach im Waldhof-Strafraum - ernsthafte Torgefahr blieb vorerst aber auf beiden Seiten aus. Ein Fernschuss von Amine Naifi, Stürmer bei Saarbrücken, ging weit über das Tor und markierte den einzigen Torabschluss in der Anfangsphase (10.).

In der 15. Minute zeigten sich dann die Gastgeber erstmals vor dem Tor des FCS. Aus der zweiten Reihe versuchte es Verteidiger Laurent Jans. Doch auch sein Schuss war etwas zu hoch angesetzt und verfehlte sein Ziel um zwei Meter.

Mittelfeldspieler Kerber bringt die Gäste in Führung

Die harte, aber nicht unfaire Spielweise beider Teams prägte die erste knappe halbe Stunde, bis Saarbrücken mit der ersten richtigen Torchance in Führung ging. Der starke Naifi flankte von rechts auf Luca Kerber, der vor Lucien Hawryluk im Mannheimer Tor frei zum Kopfball kam und das Spielgerät im Tor der Kurpfälzer versenkte (29.). Für Kerber ein Jubiläums-Tor: Er bestritt gegen den Waldhof sein 100. Spiel in der 3. Liga.

Waldhof-Trainer Antwerpen sah in der Folge keine wirkliche Antwort seines Teams. Und die Gäste schlugen kurz vor der Pause erneut zu: Kasim Rabihic setzt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position gegen die Mauer, von wo aus der Ball ins Toraus ging. Die darauf folgende Ecke flankte Rabihic dann an den ersten Pfosten, wo FCS-Verteidiger Bjarne Thoelke vor Mannheims Lukas Klünter an den Ball kam und ihn ins lange Eck köpfte. Ebenfalls ein Tor zum Jubliläum: Thoelke bestritt sein 50. Spiel in Liga drei. Sein Treffer war der Schlusspunkt in einer ersten Hälfte, in der Waldhof Mannheim in der Offensive fast gar nicht zu sehen war.

Proteste gegen den Investoren-Einstieg bei der DFL verzögern zweite Hälfte

Der zweite Spielabschnitt konnte nicht sofort angepfiffen werden, da aus dem voll besetzten Gäste-Fanblock mit Wasser gefüllte Ballons und Gummienten flogen. Außerdem wurde ein Transparent entrollt, auf der sich die Saarbrücken-Fans gegen einen Investoren-Einstieg bei der DFL aussprachen. Nach fünfminütigen Aufräumarbeiten auf dem Feld konnte das Spiel aber fortgesetzt werden.

Waldhof-Coach Antwerpen versuchte das Spiel seines Teams mit einem Dreifachwechsel zur Pause neu zu beleben. Bentley Bexter Bahn ersetzte Per Lockl, Kelvin Arase kam für Martin Kobylanski und Malte Karbstein für Tim Sechelmann. Die Wechsel blieben aber ohne große Wirkung, das Spiel wurde nun zunehmend von Fouls und anderen Nickligkeiten geprägt. Sportlich gab es erst in Minute 59 wieder Berichtenswertes, als Saarbrückens Kai Brünker in den Mannheimer Sechzehner dribbelte, mit seinem freien Abschluss das Tor aber links verfehlte.

Mannheim kommt zu guten Chancen in Halbzeit zwei

In der 65. Minute hatte der Waldhof dann die große Chance zum Anschlusstreffer. Nach einer Rettungsaktion von FCS-Torhüter Tim Schreiber kam Jalen Hawkins aus wenigen Metern zum Schuss. Patrick Sontheimer, Sechser der FCS, rettete kurz vor der Linie in höchster Not die Zwei-Tore-Führung für Saarbrücken.

Die Szene war der Auftakt in eine Phase, in der sich Mannheim in der Hälfte der Saarländer festsetzen konnte. Nur kurze Zeit später streifte Stürmer Terrence Boyd den Ball nach einer Flanke von Carl mit dem Kopf, das Spielgerät verfehlte das lange Eck (68.). In der 73. Minute war es wieder Boyd, der nach einer Klünter-Flanke aus vollem Lauf aufs Tor schießen wollte. Der Versuch wurde aber abgefälscht. Kurz vor Schluss konnte Hawryluk dann noch das 3:0 für Saarbrücken verhindern, als er einen Flachschuss von Sontheimer parierte (90.).

Waldhof Mannheim auf Platz 17 der Tabelle

Die Niederlage gegen den Südwest-Rivalen stürzt Waldhof Mannheim noch weiter in den Abstiegskampf. Die Antwerpen-Elf steht nach 26. Spielen mit 24. Punkten auf Platz 17. Die nächste Chance für dringend benötigte Punkte gibt es am 25. Februar gegen Freiburg II (19:30 Uhr). Der 1. FC Saarbrücken ist mit 35 Punkten Tabellenzwölfter und bestreitet sein nächstes Spiel am Mittwoch um 19:00 Uhr - ein Nachholspiel bei Viktoria Köln.

