Fußball | 3. Liga Waldhof Mannheim schafft den Befreiungsschlag gegen Halle

Waldhof Mannheim schafft den Befreiungsschlag gegen Halle Stand: 26.01.2024 21:07 Uhr

Waldhof Mannheim hat gegen den Halleschen FC drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Spielentscheidend war ein US-amerikanisches Doppel.

Terrence Boyd (25. & 66.), Jalen Hawkins (48.) und Fridolin Wagner (68.) trafen zum verdienten 4:1-Sieg des SV Waldhof Mannheim beim Hallschen FC. Jonas Nietfeld konnte per Foulelfmeter nur noch den Ehrentreffer erzielen. Es war ein wichtiger Sieg für die Kurpfälzer, die nun mit 23-Punkten auf Platz 17 stehen. Andernfalls wäre der HFC den Mannheimern enteilt.

Terrence Boyd trifft erstmals für Waldhof Mannheim

Für Neugzugang Terrence Boyd war es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Denn vor seinen zwei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern erzielte der 32 Jahre alte Torjäger 39 Tore in 85 Liga-Spielen für den Halleschen FC. Deswegen musste Boyd vor dem Spiel bei den HFC-Fans noch fleißig Autogramme schreiben.

Während des Spiels hatte der US-Amerikaner jedoch keinen Platz für derlei Sentimentalitäten, schließlich geht es für seinen neuen Arbeitgeber Waldhof Mannheim um den Klassenerhalt. Und so nutzte er gleich seine erste Chance zur Mannheimer Führung. Laurent Jans hatte den Ball an den Fünf-Meter-Raum geflankt und Boyd musste nur noch einschieben (25.). Zuvor hatte Mannheim jedoch Glück, dass Julian Eitschberger mit seinem Fernschuss nur den Pfosten traf (12.). So ging Waldhof mit der 1:0-Führung in die Pause.

Hawkins erhöht für Waldhof Mannheim

Nach der Pause konnte Waldhof Mannheim sofort nachlegen: Nach schöner Vorlage von Neuzugang Kevin Goden traf Jalen Hawkins mit Wucht zum 2:0 (48.). Mannheim blieb das spielbestimmende Team. Und es war erneut Boyd, der den Ball im Tor von HFC-Keeper Philipp Schulze unterbrachte (66.). Dabei war das 3:0 fast eine Kopie des ersten Tores. Nur dass es diesmal Luca Bolay war, der Boyd am Fünf-Meter-Raum bediente.

Anschließend begann Mannheim sogar zu zaubern: Hawkins mit der Hacke zu Fridolin Wagner. Der 26-Jährige drang in den Strafraum ein und traf aus spitzem Winkel zum 4:0 (68.). Es war die Entscheidung für das Team von Trainer Rüdiger Rehm, und wieder war es Boyd, der die Szene mit einem sehenswerten Pass auf Hawkins eingeleitet hat.

Karbstein fliegt, Nietfeld macht den Ehrentreffer

Die Schlussphase gab nochmal Anlass zu Diskussionen. Malte Karbstein sah nach einem eher harmlosen Schulter-Toucher an Halle-Stürmer Marco Wolf die Rote Karte Schiedsrichter Patrick Ittrich hatte die Aktion wohl als Notbremse gewertet, obwohl Waldhof-Verteidiger Julian Riedel noch mitgelaufen war. Jonas Nietfeld verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum Ehrentreffer (84.) und besorgte den 4:1-Endstand.

Für Waldhof Mannheim war es der erste Sieg im neuen Jahr und erst der zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Die Kurpfälzer haben damit nur noch einen Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den zur Zeit der Hallesche FC innehat. Am kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bekommt es Waldhof Mannheim mit Aufsteiger Preußen Münster zu tun. Der HFC tritt beim FC Sandhausen an.

