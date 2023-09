Eishockey | Adler Mannheim Vorfreude auf den DEL-Saisonstart: Adler Mannheim mit Titelambitionen Stand: 13.09.2023 17:12 Uhr

Vor dem Saisonstart am Freitag gegen die Schwenninger Wild Wings herrscht bei den Adlern Mannheim große Vorfreude. Nach dem Halbfinal-Aus in der vergangenen Spielzeit wollen die Adler nun um den Titel mitspielen.

Vor dem Auftakt in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist der neue Trainer Johan Lundskog von der Entwicklung des beinahe komplett neuformierten Kaders der Adler Mannheim beeindruckt. "Es ist erfreulich, wie schnell die Dinge zusammenkommen", sagte der 39-Jährige am Mittwoch. Nach den bisher starken Auftritten in der Champions Hockey League (CHL) wollen die Mannheimer auch in der DEL für Furore sorgen.

Adler Mannheim fiebern Saisonstart in der DEL entgegen

Am Freitag startet der Titelmitfavorit bei den Schwenninger Wild Wings. "Wir freuen uns alle", sagte Stürmer Matthias Plachta im Gespräch mit dem SWR, "wir hatten einen guten Start in die Champions League und jetzt hoffen wir natürlich auch auf einen guten Start in die DEL-Saison". Und auch der neue Coach, der zuletzt beim SC Bern in der Schweiz tätig war, fiebert seinem Liga-Debüt entgegen: "Jedes Team ist aufgeregt, alle sind hoffnungsvoll. Manche werden am Freitag glücklich sein und einige werden weniger glücklich sein. Wir haben eine Reise in der CHL gestartet und jetzt beginnt eine andere Reise in der DEL."

Auf europäischer Ebene belegen die Mannheimer den vierten Platz und sind auf einem guten Weg, eine Runde weiterzukommen. "Die Spiele waren ein großer Vorteil, wir hatten es mit harten Gegnern zu tun", sagte Lundskog.

Adler starten mit zahlreichen Neuzugängen

Nach dem Aus im Halbfinale der Playoffs um die deutsche Meisterschaft in der Vorsaison holten die Verantwortlichen mehr als ein Dutzend neue Spieler dazu. Trotz der zahlreichen Neuzugänge gehören die Adler zu den Meisterschaftskandidaten, glaubt Sportmanager Jan-Axel Alavaara. "Zum Kreis der Titelfavoriten zählen vier, fünf Mannschaften, die sich den Sommer über gezielt verstärkt haben", sagte der schwedische Landsmann des neuen Coaches der Deutschen Presse-Agentur. "Dazu gehören auch wir. Wir sind hungrig und wollen definitiv ein Wörtchen im Kampf um den Titel mitreden." Gute Chancen auf eine erfolgreiche Saison sieht auch Korbinian Holzer. "Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt", sagte der Verteidiger. Die Mischung in der Mannschaft sei zudem "sehr, sehr gut".

Steigende Ticket-Nachfrage

Die bisher erfolgreichen CHL-Auftritte sorgten nach Club-Angaben für eine steigende Ticket-Nachfrage. 9.500 Karten seien für das erste Heimspiel am Sonntag gegen den Titelmitfavoriten EHC Red Bull München bisher verkauft worden, teilte der Verein mit. Besonders der erfolgreiche Trip nach Finnland, bei dem die Adler vier Punkte aus zwei Spielen holten, habe noch einmal einen positiven Effekt gehabt. Im Vorjahr besuchten durchschnittlich 10.225 Zuschauer die Heimspiele der Mannheimer in der Hauptrunde.