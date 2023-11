Vor dem Augsburg-Spiel Baumann verlängert Vertrag, Kreuzbandriss bei Berisha Stand: 10.11.2023 15:41 Uhr

Vor dem Gastspiel beim FC Augsburg vermeldet die TSG Hoffenheim die Vertragsverlängerung von Keeper Oliver Baumann. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht.

Oliver Baumann ist Keeper, Kapitän und absoluter Leistungsträger bei der TSG Hoffenheim. Der 33-Jährige spielt bisher eine starke Saison und rettete seiner Mannschaft bereits zahlreiche Punkte, etwa beim turbulenten 3:2 der Kraichgauer beim VfB Stuttgart. Im baden-württembergischen Duell hatte Baumann einen Elfmeter von Deniz Undav pariert und darüber hinaus zahlreiche weitere Chancen vereitelt.

Matarazzo: "Fantastische Nachricht für die gesamte TSG-Familie"

Baumann gehört bereits seit Jahren zu den Führungsspielern in der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo - und hat nun seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Sehr zur Freude des TSG-Coachs: "Das ist eine fantastische Nachricht für die gesamte TSG-Familie."

Der Hoffenheimer Rekordspieler

Baumann war im Juli 2014 vom Ligarivalen SC Freiburg nach Hoffenheim gewechselt. Mit bislang 342 Pflichtspielen ist er der Rekordspieler der TSG.

Baumann selbst begründete die Vertragsverlängerung in einer Klubmitteilung unter anderem so: "Ich bin in Hoffenheim zum deutschen Nationalspieler gereift und habe hier unter anderem bereits international in der Europa League und Champions League gespielt. Ich finde bei der TSG beste Voraussetzungen, um mich nach wie vor sportlich weiterentwickeln zu können."

"Oliver Baumann ist nicht nur Identifikationsfigur und Rekordspieler unseres Vereins, sondern auch ein Vorbild und Musterprofi", sagt Geschäftsführer Alexander Rosen: "Oli ist mit uns durch alle Höhen und Tiefen gegangen, war dabei immer Führungsspieler und ist sich stets treu geblieben, obwohl er sich als Torhüter immer wieder neu erfunden hat."

Berisha: Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigt

Der Kapitän bleibt also langfristig an Bord - länger fehlen wird indes Mergim Berisha. Am Freitag gab die TSG Hoffenheim bekannt, dass der Angreifer "im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hat. Er wird sich nun einer Operation unterziehen", heißt es vom Verein.

"Das ist eine bittere Nachricht. Mergim ist zuletzt immer besser in Schwung gekommen und hat gezeigt, dass er eine starke Option für unsere Offensive sein kann“, sagt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG in der Vereinsmitteilung. "Selbstverständlich werden wir Mergim mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, so dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann", fügte Schwegler an.

Der 25-Jährige kam im Sommer für knapp 14 Millionen Euro Ablöse vom FC Augsburg zur TSG. Der zweimalige Nationalspieler war bisher bei den Hoffenheimern nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. Neben Berisha werden bei den Kraichgauern auch Robert Skov, Pavel Kaderabek und Florian Grillitsch angeschlagen fehlen.