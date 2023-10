Fußball | Bundesliga Von wegen müde: Die Europa League motiviert Christian Streich

Ich spüre, dass ich älter werde. Die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar. Ich ertappe mich immer öfter bei dem Gedanken: 'Was kommt noch an Energie bei den Spielern an?' Und wenn ich feststelle, dass es nicht mehr reicht und es einen Jüngeren braucht, um an die Spieler ranzukommen, höre ich auf. Christian Streich, im Fußballmagazin "11Freunde "