Volleyball-Bundesliga Volleyball-Derby in Friedrichshafen: VfB gewinnt gegen Baden Volleys Stand: 02.11.2023 06:07 Uhr

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Mittwochabend mit 3:0 gegen die Baden Volleys aus Karlsruhe gewonnen. Es war das erste Heimspiel der Bundesligasaison für den VfB.

In der Volleyball-Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen am Mittwochabend mit 3:0 gegen den Aufsteiger Baden Volleys SSC Karlsruhe gewonnen. Zum ersten Mal in der noch jungen Bundesligasaison spielte der VfB in der heimischen Spacetech Arena.

Zweites Spiel gegen einen Aufsteiger

Mit den Baden Volleys traf der VfB Friedrichshafen erneut auf einen Aufsteiger in der ersten Volleyball-Bundesliga. Bereits am vergangenen Wochenende bei dem klaren 3:0-Sieg gegen Freiburg hatte es Friedrichshafen mit einem Aufsteiger zu tun. Nach den beiden Siegen steht der VfB Friedrichshafen in der Volleyballbundesliga aktuell auf Tabellenplatz eins.

In der Saisonvorbereitung hatte der VfB gegen die Baden Volleys eine Niederlage einstecken müssen. Karlsruhe sei aggressiver im Aufschlag und spiele kontrollierter als Freiburg, so Lebedew. Es werde ein sehr interessanter Kontrast.

Die Baden Volleys haben gezeigt, dass sie gut in Form sind - auch wenn wir heute viel weiter als in der Vorbereitung sind. Mark Lebedew, Trainer VfB Friedrichshafen

Beim VfB Friedrichshafen war der erkrankte Severi Savonsalmi am Mittwoch laut Verein erst gar nicht in der Halle. Cheftrainer Mark Lebedew standen also nur elf Spieler zur Verfügung. An seiner Stammformation hätte dies aber nichts geändert. Die Neuverpflichtung aus Kuba, Jose Israel Masso Alvarez, ist laut Verein noch nicht am Bodensee. Der 25-Jährige sei derzeit mit seiner Nationalmannschaft unterwegs.

Spacetech Arena in Friedrichshafen war ausverkauft

Das Derby VfB Friedrichshafen gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe wurde in der ausverkauften Heimspielstätte des VfB, der Spacetech Arena am Flughafen, ausgetragen. Darin haben rund tausend Fans Platz.

