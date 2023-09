Mitgliederversammlung VfB Stuttgart VfB-Mitglieder: "Claus Vogt macht Gegner mundtot" - und weg von "Kungeleien" Stand: 07.09.2023 12:45 Uhr

Mit Spannung wird die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am Sonntag erwartet. Im Fokus steht insbesondere die mögliche Abwahl von Präsident Claus Vogt. SWR Sport lässt die Antragsteller zu Wort kommen.

Sie preschen nach vorne, wollen eine Veränderung im Verein. VfB-Mitglied Christoph Burandt hat sich mit drei weiteren Mitgliedern zusammen getan, um ein Ziel zu erreichen: Die Abwahl von Präsident Claus Vogt. Dazu braucht es auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der MHP-Arena eine Mehrheit von mindestens 75 Prozent. Burandts Abwahlantrag ist einer von insgesamt zwei, die auf der Tagesordnung stehen werden.

Der im Allgäu lebende Burandt ist enttäuscht von Claus Vogt. Der einst für ihn als "Hoffnungsträger" angetretene Präsident, 2019 erstmals interimsmäßig ins Amt gewählt, habe viele Vorhaben nicht umgesetzt. Burandt wirft Vogt verschiedene Versäumnisse vor: Eine hohe Personalfluktuation in den Gremien seit seinem Amtsantritt, unvorbereitete Sitzungen, dazu fehlende Entscheidungsfreudigkeit in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender. "Dann kann das nicht der Mann sein, der uns in eine Zukunft führt seit Wolfgang Dietrich (Ex-Präsident, Anm. d. Red.)", sagt Burandt.

"Claus Vogt macht die Kritiker mundtot und räumt sie aus dem Weg"

Burandt spricht auch den offenen Brief des damaligen Vorstandschefs Thomas Hitzlsperger an. Er ist der Meinung, dass Hitzlsperger im Prinzip Recht hatte mit seinen Vorwürfen. Auch die Art, wie Vogt den Verein führt, missfällt Burandt. "Wenn man nur Schulterklopfer bekommt und seine Kritiker aus dem Weg räumt, dann fühlt man sich natürlich wohl", formuliert Burandt spitz. "Das kann man Claus Vogt schon vorwerfen: Dass er Kritiker mundtot macht mit Methoden, die unter der Gürtellinie sind, dass er in einem guten Licht dasteht."

Einen alternativen Präsidenten hat Burandt spontan nicht im Kopf, "aber bei der letzten Kandidatenkür haben sich mehrere qualifiziert und beworben". Geeignete Kandidaten würden ihren Hut im Fall der Fälle ohnehin in den Ring werfen.

Bei Winamax seien die VfB-Mitglieder "verraten und verkauft worden"

Christoph Burandt und seine Mitstreiter hoffen auf rege Beteiligung auf der Mitgliederversammlung, bei der möglicherweise auch noch der neue Trikotsponsor Winamax Thema sein wird. Den französischen Anbieter von Sportwetten und Onlinepoker sieht Burandt kritisch, die VfB-Mitglieder seien "verraten und verkauft worden", sagt Burandt.

Michael Reichl will mit seinen Satzungsänderungsanträgen weg vom "Kungelverein"

Auch Michael Reichl sieht den neuen Trikotsponsor negativ. Er kämpft mit seiner Initiative gegen die Macht der VfB-Vereinsoberen und die Kungelei in den Gremien. Dafür hat er gleich sechs Anträge auf verschiedene Satzungsänderungen eingereicht, die am Sonntag Teil der Tagesordnung bei der Mitgliederversammlung sein werden.

Auslöser seiner Anträge waren für ihn die heftigen Diskussionen um mögliche Satzungsverstöße durch VfB-Vereinsbeiräte im vergangenen Jahr. Nach genauerer Betrachtung der Satzung des VfB Stuttgart sei ihm aufgefallen, dass der Vorwurf von Zirkelbezügen und Kungeleien bei der bestehenden Vereinssatzung automatisch im Raum stehe. 80 Stunden an Gesprächen und Videokonferenzen habe es gebraucht, um sich in die Thematik reinzuarbeiten.

Am wichtigsten ist Reichl die Einführung eines Wahlausschusses. "Weil viele sagen, ich möchte bei der Kandidatenauswahl wieder das Mitbestimmungsrecht haben." Eine mögliche Einführung des Wahlausschusses helfe seiner Meinung nach vor allem der Außendarstellung: "Wir schließen ein Feld der Angreifbarkeit, das wir überhaupt nicht brauchen!" Seit Jahren würden dem VfB Stuttgart die Vorwürfe, "Kungeleien" und "Klepperlesverein" auf die Füße fallen.

Auch der normale VfB-Fan, den nur der Fußball an sich interessiert, würde laut Michael Reichl profitieren. "Wenn wir das geschlossen haben, dann haben wir mehr Ruhe und das merkt auch der, der nur Fan ist", so Reichl. Und die Erfolgschancen? Er glaubt, dass die Abstimmung über die Einführung des Wahlausschusses eng wird, "aber durchgehen kann".

Für sechs Anträge nur fünf Minuten Redezeit

Doch in einer Sache stehen ihm die Schweißperlen vermutlich schon vor den angekündigten 30 Grad für Sonntag auf der Stirn: bei der Redezeit. Denn für seine sechs Satzungsänderungsanträge hat Reichl insgesamt nur fünf Minuten Redezeit. Das sei "Wahnsinn." Eine Nachfrage, ob er mehr als einmal das Rederecht bekommen könne, wurde vom Verein abgelehnt. So wird es für Reichl & Co. auch ohne Fußball auf dem Rasen in der MHP-Arena auf jeden Fall sportlich werden.