Fußball | Bundesliga VfB-Keeper Alexander Nübel: Über Balingen zurück zu alter Stärke Stand: 15.08.2023 12:11 Uhr

Das 4:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Balingen war Alexander Nübels Pflichtspieldebüt für den VfB Stuttgart. Kurz vor Schluss zeigte der Keeper, dass er da ist, wenn er gebraucht wird.

Es war die 86. Minute im Pokalspiel des VfB Stuttgart beim Regionalligisten TSG Balingen. Der Bundesligist führte mit 4:0, die Partie war längst entschieden. Und Stuttgarts neuer Torhüter Alexander Nübel hatte bis dahin einen weitgehend beschäftigungslosen Nachmittag verbracht.

Alexander Nübel rettet gegen Pedro Almeida Morais

Doch plötzlich tauchte der eingewechselte Pedro Almeida Morais völlig frei vor Nübel auf. Der bis 2020 beim VfB Stuttgart ausgebildete Stürmer hatte den Balinger Ehrentreffer auf dem Fuß. Dabei hatte er alle Zeit der Welt, weil kein Abwehrspieler auch nur ansatzweise in seiner Nähe war. Doch er scheiterte im Eins-gegen-Eins am herausragend parierenden Keeper.

Wenig später war im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche Schluss. Der VfB Stuttgart war souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen, Nübel hatte in seinem ersten Pflichtspiel für die Schwaben die weiße Weste gewahrt.

Misslungener Test gegen Borussia Mönchengladbach

Das "zu Null" und vor allem seine Parade dürften Nübel Auftrieb geben. Er ist noch dabei, sich in Stuttgart ein Standing aufzubauen. Seine Leihe vom FC Bayern für ein Jahr wurde nicht von allen Fans uneingeschränkt begrüßt, teilweise gab oder gibt es Vorbehalte. Und diese Stimmen wurden nicht leiser, nachdem der Torhüter in seinem Debüt für den VfB im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach 1:5 verlor und dabei keine allzu gute Figur abgegeben hatte.

"Da war die Nacht nicht so schön. Fünf Kirschen zu fangen, oder generell Gegentore zu kassieren, ist immer unschön", hatte sich der 26-Jährige damals geärgert.

Selbstvertrauen, aber auch das Vertrauen der Fans, kann Nübel nur über gute Leistungen gewinnen. Balingen war diesbezüglich also ein großer Fortschritt. Und nach dem Pokalspiel gab es jede Menge Lob für den Keeper. "Schade, dass es mit dem Ehrentreffer nicht geklappt hat. Ich hatte gehofft, dass wir das Ding versenken, aber Alexander Nübel hat auch eine hohe Qualität und stark pariert", sagte TSG-Trainer Martin Braun. VfB-Coach Sebastian Hoeneß schmunzelte: "Das war ja schon fast wie in einem Skript, dass Alexander Nübel sich da auch nochmal auszeichnen konnte."

VfB-Coach Sebastian Hoeneß ist zufrieden mit Alexander Nübel

Klar ist: Nübel ist beim VfB als Stammtorhüter eingeplant und wird auch zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) zwischen den Pfosten stehen. "Alexander Nübel hat geäußert, dass er den Anspruch hat die Nummer eins zu sein. Trotzdem geht es im Fußball immer über das Leistungprinzip. Alex weiß das, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Dahingehend hat er ja in Balingen seine Fähigkeiten schon mal eindrücklich unter Beweis gestellt", sagte Trainer Hoeneß im Fernsehstudio von SWR Sport.

Hinter Nübel soll der junge Dennis Seimen weiter lernen. Der 17-Jährige gilt als Top-Talent und künftige Nummer Eins; etwa, wenn Nübels Leihe im nächsten Sommer endet. Fabian Bredlow, in der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit Stammtorhüter beim VfB, gilt nur noch als dritter Mann, ihm werden Wechselgedanken nachgesagt. Davon will Hoeneß aber aktuell nichts wissen: "Auch mit Fabian Bredlow bin ich in ständigem Austausch. Ich habe bei ihm von keinem Wechselwunsch gehört."

Nübel soll Teil einer Achse sein

Nübel dürfte es egal sein, er geht als Stammkeeper ins Rennen. Idealerweise soll er zu alter Stärke zurückfinden - so wie einst, als er beim FC Schalke 04 bereits mit 22 Jahren Kapitän war. In Stuttgart soll er gemeinsam mit Spielern wie Waldemar Anton, Wataru Endo und Serhou Guirassy Teil einer Achse sein. Um das zu schaffen, muss er mit Leistung vorangehen. Und da war Balingen ein erster Schritt - einer in die richtige Richtung.