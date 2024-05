SWR Sport | 12.05.2024 SWR Sport mit FCK-Trainer Friedhelm Funkel Stand: 08.05.2024 16:16 Uhr

Mit einem Sieg bei Hertha BSC kann der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt perfekt machen. Moderator Tom Bartels begrüßt dazu den perfekten Gast: FCK-Trainer Friedhelm Funkel.

Friedhelm Funkel hatte seine Trainerkarriere eigentlich schon beendet, doch für den 1. FC Kaiserslautern hat er seine Entscheidung rückgängig gemacht und noch einmal die Verantwortung für einen Verein übernommen - und das in einer prekären Situation. Mit viel Ruhe und Sachverstand hat er den FCK bisher geführt und kann zwei Tage vor Saisonende bei einem Sieg gegen die Hertha den Klassenerhalt mit dem FCK perfekt machen. Mit SWR Sport-Moderator Tom Bartels wird Friedhelm Funkel über die Lage beim FCK und seine persönlichen Eindrücke sprechen und natürlich aufs Pokalfinale gegen Leverkusen vorausschauen.

Der VfB Stuttgart in der Champions League

Was für eine Saison des VfB Stuttgart! Erst der Fast-Abstieg und jetzt, ein Jahr später, hat der Club vorzeitig die Champions-League-Teilnahme geschafft und zuletzt die Bayern mit 3:1 geschlagen - auch für die Verantwortlichen des VfB eine fast unglaubliche Geschichte. SWR Sport trifft den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und zieht mit ihm eine erste Bilanz nach der Partie seiner Stuttgarter beim FC Augsburg.

Ende einer Ära: Letztes Heimspiel für Christian Streich

Mit einem Südwest-Duell endet eine Ära beim SC Freiburg: Trainer-Legende Christian Streich nimmt beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim zum letzten Mal auf der Bank im heimischen Stadion Platz. Die Fans werden ihrem Coach sicherlich einen gebührenden Abschied zuhause bescheren, und SWR Sport zeigt noch einmal die emotionalsten Momente des letzten Heimspiels.

Mainz 05 mit schwerem Spiel gegen Dortmund

Den Mainzern steht ein entscheidendes Spiel gegen Champions-League-Finalist Borussia Dortmund bevor: Läuft es perfekt für sie - eigener Sieg bei gleichzeitiger Niederlage von Köln und Union - verlassen sie den Relegationsplatz und können die Klasse aus eigener Kraft halten. Läuft es miserabel - eigene Niederlage und Siege von Köln und Union - könnten sie sogar am letzten Spieltag noch direkt absteigen. SWR Sport analysiert die entscheidende Partie ausführlich.

FCK kann Klassenerhalt perfekt machen

Dem fast schon sensationellen Erfolg bei Aufstiegskandidat Holstein Kiel ließ der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg den nächsten Dreier im Kampf gegen den Abstieg folgen. Matchwinner war der zweifache Torschütze Daniel Hanslik. Der Klassenerhalt ist in greifbarer Nähe und wäre mit einem Sieg bei Hertha BSC geschafft. SWR Sport geht mit auf die Reise nach Berlin.

Nah dran: Weitsprung-Talent Mikaelle Assani

Sie ist das Nachwuchs-Talent im Weitsprung: die 21jährige Mikalle Assani aus Karlsruhe, für die "Weitsprung wie Fliegen" ist. Die Norm für die Olympischen Spiele in Paris hat sie schon in der Tasche. Ihr Ziel dort: über sieben Meter zu springen und dann mal schauen, was am Ende rauskommt. SWR Sport hat die sympathische Sportlerin besucht.

Moderation: Tom Bartels

Sendung am So., 12.5.2024 21:45 Uhr, SWR