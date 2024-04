Fußball | 3. Liga Ulm will Revanche gegen Halle - mit Joker Kastanaras soll es klappen Stand: 06.04.2024 11:25 Uhr

Der SSV Ulm mischt als Aufsteiger die 3. Liga auf. Die Spatzen stehen auf einem Aufstiegsplatz und sind im Jahr 2024 noch ungeschlagen, auch dank Joker Thomas Kastanaras.

Für den SSV Ulm schießt Thomas Kastanaras alle 78 Minuten ein Tor. Der 21-jährige Mittelstürmer kam in der Winterpause als Leihgabe vom VfB Stuttgart und erzielte als Joker schon drei Treffer für die Spatzen, zuletzt am vergangenen Wochenende beim Unentschieden gegen Erzgebirge Aue. Rund 20 Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Kastanaras in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleichstreffer und sorgte dafür, dass die Ulmer auch nach elf Ligaspielen im Jahr 2024 ungeschlagen bleiben.

"Ich kenne die Abläufe und ich kenne die Jungs gut" sagt Kastanaras zufrieden im Interview mit SWR Sport. Der Stürmer habe sich gut eingelebt und fühle sich wohl an der Donau. "Ich nutze die Zeit, die ich bekomme und versuche auf dem Platz einfach mein Bestes zu geben", sagt der gebürtige Stuttgarter kämpferisch.

Kastanaras mit Traumstart beim SSV Ulm

SSV-Trainer Thomas Wörle ist froh, dass Kastanaras im Winter nach Ulm gekommen ist. "Er ist ein Spieler, der keine lange Anlaufzeit braucht. Das hat er als Joker hier schon mehrfach bewiesen" sagt Wörle und betont: "Seine Torgefahr zeichnet ihn aus". Für die Spatzen traf Kastanaras direkt in seinen ersten Einsatz. Auch der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten, in seinem dritten Spiel für Ulm war die VfB-Leihgabe erneut erfolgreich.

Der gute Start brachte Kastanaras aber keine Stammplatzgarantie. Der Stürmer kam zwar in allen elf Spielen für Ulm zum Einsatz, in der Startelf stand er jedoch lediglich einmal. Natürlich würde der 21-Jährige gerne mehr spielen, ist aber dennoch zufrieden: "Ich habe mir erhofft, im Profibereich Tore zu schießen und damit möchte ich nun weitermachen."

Vier Bundesligaeinsätze für den VfB Stuttgart

In der Saison 2022/2023 kam Thomas Kastanaras unter Pellegrino Matarazzo und Bruno Labbadia auf insgesamt vier Bundesliga-Einsätze für den VfB Stuttgart. Unter Trainer Sebastian Hoeneß schaffte der Stürmer es aber meist nicht einmal in den Kader. In der Hinrunde dieser Spielzeit reichte es lediglich zu Einsätzen in der Regionalliga. Der Schritt in die 3. Liga war für den 21-Jährigen folgerichtig.

Auch wenn Kastanaras in Ulm sich bisher mit der Jokerrolle zufrieden geben muss, beschwert sich der Stürmer nicht. Er schuftet und möchte mit den Ulmern um den Aufstieg mitspielen. Die Ausgangssituation der Schwaben ist hervorragend, sieben Spiele vor Saisonende befindet sich der SSV auf einem Aufstiegsplatz.

Gegen Halleschen FC noch "eine Rechnung offen"

Das nächste Spiel der Ulmer ist auswärts beim Halleschen FC (Sonntag, 19:30 Uhr). Der Gegner liegt derzeit auf einem Abstiegsplatz, wird von Trainer Wörle aber nicht unterschätzt: "Sie kämpfen um jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg und es wird ein super schwieriges Spiel. Wir spielen auswärts und Halle holt die meisten Punkte zu Hause."

Außerdem haben die Ulmer mit dem Halleschen FC "noch eine Rechnung offen". In der Hinrunde verloren die Spatzen im Oktober zu Hause mit 2:3, am Sonntag soll die Revanche gelingen. Einer, der damals noch nicht dabei war, ist Thomas Kastanaras. Mit ihm sind die Schwaben noch ungeschlagen und in Halle wird der Stürmer aller Voraussicht nach wieder von der Bank kommen - vielleicht gelingt dann ja Jokertor Nummer vier.

Sendung am Sa., 6.4.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR