Fußball | 3. Liga Trainerwechsel bei Waldhof Mannheim: Antwerpen übernimmt für Rehm Stand: 31.01.2024 20:54 Uhr

Der Drittligist Waldhof Mannheim hat einen Wechsel auf der Trainerposition offiziell verkündet: Marco Antwerpen übernimmt für Rüdiger Rehm.

Der SV Waldhof Mannheim hat Trainer Rüdiger Rehm von seinen Aufgaben entbunden. An seiner Stelle wird Marco Antwerpen in Zukunft auf der Trainerbank Platz nehmen. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt.

Für Rehm kommt ein Trainer mit Erfahrung in der 3. Liga

Der 45-jährige Rehm war im vergangenen Juni zum Cheftrainer der Mannheimer berufen worden. In der aktuellen Saison steht der Waldhof auf Platz 17 und damit in der Abstiegszone. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls und die damit verbundene Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen", so Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH.

Marko Antwerpen, der mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer übernimmt, ist in der 3. Liga ein alter Bekannter. Insgesamt stand er in 132 Spielen in Liga drei an der Seitenlinie, zuletzt in der Saison 2021/2022 beim 1. FC Kaiserslautern. Mit den Lauterern, den Erzrivalen von Waldhof Mannheim, erreichte Antwerpen die Relegation zum Aufstieg in die 2. Bundesliga, wurde dann aber überraschend entlassen. "Marco hat bei seinen vergangenen Stationen stets gezeigt, dass er in kurzer Zeit einen großen Einfluss auf eine Mannschaft nehmen kann", sagte Beetz zu der Verpflichtung.