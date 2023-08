Fußball | Bundesliga Thomas Krücken vom VfB zu Manchester City: "Ein Typ, der gerne ins Machen kommt" Stand: 16.08.2023 17:10 Uhr

Thomas Krücken wird neuer Leiter der Jugendakademie von Champions-League-Sieger Manchester City. Der 46-Jährige gibt dafür seinen Job als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums beim VfB Stuttgart auf. Für seinen ehemaligen Weggefährten Bartosch Gaul keine Überraschung

Die Insel ruft. Und Thomas Krücken zieht es dorthin. Nach vier Jahren beim VfB Stuttgart wechselt der Chef des Nachwuchsleistungszentrums zum Spitzenklub Manchester City und Trainer Pep Guardiola in die Premier League. "Die Chance, eine der besten Akademien im Weltfußball zu leiten und auf ihrer großartigen Arbeit der letzten Jahre aufzubauen, reizt mich sehr und erfüllt mich mit Stolz", erklärt der 46-Jährige. Für den in Neuss geborenen Krücken schließt sich an der Maine Road ein Kreis. Bereits vor 22 Jahren hatte er bei einem Auslandsstudium in Manchester bei City angeheuert. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels steht noch nicht fest.

"Akribisch, ehrgeizig, innovativ"

Bartosch Gaul kennt Thomas Krücken noch aus gemeinsamen Zeiten bei Mainz 05. Der ehemalige Nachwuchstrainer der Rheinhessen arbeitete mit Krücken vor dessen Stuttgarter Zeit beim FSV zusammen. "Thomas ist ein fachlich absoluter Nachwuchsexperte. Er ist sehr akribisch, innovativ und extrem ehrgeizig", beschreibt Gaul im Gespräch mit SWR Sport. Aus seiner Sicht hat Krücken beim VfB vor allem die Individualisierung, sprich die Profile (Potenzial, Stärken, Schwächen) der Nachwuchs-Kicker nochmal detailliert vorangetrieben. Dadurch habe die Nachwuchsarbeit noch einmal eine neue Qualität bekommen.

Schon zu Mainzer Zeiten sei Krücken "ein absoluter Kreativkopf und ein Typ, der gerne ins Machen kommt", gewesen. Dieser Stil hat den gebürtigen Neusser nun bis zum englischen Spitzenklub in Manchester geführt.

Thomas Krücken und Bartosch Gaul bei Mainz 05 Thomas Krücken und Bartosch Gaul arbeiteten von 2015 bis 2019 gemeinsam im Nachwuchs beim 1. FSV Mainz 05. Der 46-jährige Krücken war als Trainer der U15, U17, Interimstrainer der U23 und Nachwuchs-Cheftrainer tätig, bevor er den Klub in richtung Stuttgart verließ. Der 35-jährige Gaul war Trainer und Sportkoordinator bei den Juniorenteams sowie Trainer der U23. Er wechselte 2022 als Cheftrainer zum polnischen Erstliga-Klub Gornik Zabrze (bis März 2023).

Vorschusslorbeeren aus Manchester

Bei Man City freuen sie sich schon auf Krücken. "Thomas ist ein großartiger Mensch, der über eine hervorragende Erfolgsbilanz im Jugendfußball verfügt", betont City-Sportdirektor Txiki Begiristain. "In den letzten Jahren hat unsere Akademie so viele erstklassige Spieler hervorgebracht. Einige haben den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, andere haben sich weiterentwickelt und machen anderswo erfolgreich Karriere."

Begiristain ist sich sicher, dass Krücken "auf diesem Erfolg aufbauen und uns noch besser machen kann". Bei den Skyblues bekäme er die volle Unterstützung, "um sicherzustellen, dass unsere Akademie die beste bleibt, und ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu arbeiten".