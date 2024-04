Tennis | WTA-Turnier in Stuttgart Swiatek mit klarem Auftaktsieg beim WTA-Turnier in Stuttgart Stand: 18.04.2024 17:33 Uhr

Iga Swiatek gab sich beim WTA-Turnier in Stuttgart keine Blöße. Die Stuttgarterin Laura Siegemund ist verlorenen Einzel-Krimi nur im Doppel weiter.

Tennis-Star Iga Swiatek ist mit einem souveränen Sieg in den POrsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gestartet. Die polnische Weltranglistenerste setzte sich im Achtelfinale am Donnerstag mit 6:3, 6:4 gegen die Belgierin Elise Mertens durch.

Die dreimalige French-Open-Siegerin begann sehr fokussiert und energisch, ging schnell mit 3:0 in Führung und sicherte sich nach knapp 40 Minuten den ersten Satz. Die ersten drei Matchbälle beim Stand von 5:4 im zweiten Durchgang ließ Swiatek ungenutzt, dann verwandelte sie nach insgesamt etwas mehr als eineinhalb Stunden Spielzeit eine Vorhand zur Entscheidung. Von den Rängen war sie von zahlreichen Fans mit Polen-Fahnen unterstützt worden.

Vondrousova und Rybakina im Viertelfinale

Die beiden Wimbledon-Siegerinnen Marketa Vondrousova und Jelena Rybakina sind hingegen ins Viertelfinale eingezogen. Die Tschechin Vondrousova, die im vergangenen Jahr beim prestigeträchtigen Rasen-Event in England triumphiert hatte, setzte sich am Donnerstag mit 7:6 (7:5), 6:1 gegen die Russin Anastasia Potapowa durch. Die Kasachin Rybakina, Wimbledon-Siegerin von 2022, hatte gegen die Russin Veronika Kudermetowa mehr Mühe und siegte nach rund zweieinhalb Stunden letztlich mit 7:6 (7:3), 1:6, 6:4.

Marketa Vondrousova ist beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 in Stuttgart im Viertelfinale.

Siegeszug von Jasmine Paolini geht weiter

Jasmine Paolini konnte ihre starke Form am Donnerstag auch auf Sand zeigen. Die 28-Jährige Italienerin besiegte die Tuniesierin Ons Jabeur in zwei engen Sätzen mit 7:6 und 6:4 und zog ebenfalls ins Viertelfinale ein. Dort trifft sie auf Jelena Rybakina. Für Paolini war es bereits der vierte Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin in diesem Jahr.

Drei Achtelfinal-Spiele stehen noch aus: Am Abend treten noch Iga Swiatek und

Elise Mertens, Emma Raducanu und Linda Noskova sowie Qinwen Zheng und Marta Kostyuk gegeneinander an.

Siegemund im Doppel-Halbfinale

Im Doppel-Wettbewerb des Porsche Tennis Grand Prix haben Laura Siegemund und ihre neue Partnerin Barbora Krejcikova das Halbfinale erreicht. Die Stuttgarterin und die Tschechin, die an Position zwei der Doppel-Konkurrenz gesetzt sind, gewannen im Viertelfinale am Donnerstag souverän in etwas mehr als einer Stunde mit 6:1, 6:3 gegen die Russinnen Ljudmila Samsonowa und Diana Schneider.

Einen Tag nach ihrem verlorenen Einzel-Krimi erreicht Laura Siegemund beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart die Vorschlussrunde der Doppel-Konkurrenz.

Siegemund ist die einzig verbliebene deutsche Hoffnungsträgerin beim Hallen-Event in Stuttgart. Das Doppel Nastasja Schunk/Ella Seidel unterlag im Viertelfinale der Russin Veronika Kudermetowa und Hao-Ching Chan aus Taiwan klar mit 1:6, 2:6.

Siegemund im Einzel ausgeschieden

Im Einzel hatte Siegemund ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk am Mittwoch nach langem Kampf in drei Sätzen verloren. Auch Angelique Kerber war beim Comeback auf deutschem Boden nach ihrer Baby-Pause an der Britin Emma Raducanu gescheitert. Tatjana Maria hatte schon am Dienstag gegen die Belgierin Elise Mertens verloren.

Sendung am Do., 18.4.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg