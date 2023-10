3. Liga SSV Ulm dreht das Spitzenspiel bei Erzgebirge Aue Stand: 22.10.2023 21:27 Uhr

Der SSV Ulm hat am zwölften Spieltag der 3. Liga mit 2:1 (0:1) bei Erzgebirge Aue gewonnen. Dabei hatte das Spiel für die Mannschaft von Thomas Wörle denkbar schlecht begonnen.

Die Partie zwischen dem Fünften und dem Dritten im Erzgebirgestadion startete mit einem Paukenschlag. Noch keine Minute war gespielt, als Aues Sean Seitz Angreifer Marcel Bär bediente, der aus wenigen Metern zur Führung einköpfte. Ulm zeigte sich unbeeindruckt und suchte den Weg in die Offensive, während die Gastgeber zunächst etwas zurückhaltender agierten.

Beinahe hätte Nicolas Jann für den prompten Ausgleich des SSV gesorgt. Der Angreifer setzte den Ball aber nach Vorarbeit von Leo Scienza knapp neben das Tor (4. Minute). Beide Teams spielten weiterhin im Aufbau einen soliden Ball. Große Chance waren jedoch Mangelware, da sich beide Abwehrreihen gut sortiert präsentierten.

Nach einer halben Stunde erspielten sich die Auer Vorteile, die Ulmer überstanden die starke Phase der Veilchen jedoch unbeschadet. Auf der Gegenseite dauerte bis zur 35. Minute, bis die Spatzen den ersten Torschuss auf das Gehäuse von Jan Männel abgab. Der Abschluss von Romario Rösch stellte den Auer Schlussmann aber vor keine Probleme.

Scienza bringt Ulm schnell zurück

Die Ulmer kamen hellwach aus der Halbzeitpause. In der 48. Minute sorgte Scienza für den schnellen Ausgleich. Vorbereiter Bastian Allgeier war in abseitsverdächtiger Position auf der rechten Seite bedient worden. Seine scharfe Hereingabe verwertete Scienza in der Mitte sicher.

Die Partie nahm nun richtig Fahrt auf. Ulm blieb am Drücker und hätte doch beinahe das 1:2 kassiert. Nach einem missglückten Einwurf von Jann rettete Keeper Christian Ortag in höchster Not (55.). In der 64. Minute scheiterte Scienza mit einem satten Distanzschuss an Aue-Keeper Männel. Nach dem darauf folgenden Eckball jubelten die Spatzen dann aber doch: Philipp Maier traf per Kopf zum 2:1 - Spiel gedreht.

Ulm spielt weiter nach vorne

Die Ulmer zogen sich nach der Führung nicht zurück und spielten auf das dritte Tor. Die Auer kamen in dieser Phase kaum mal gefährlich in die Nähe des Ulmer Tores. In der 75. Minute vertändelte Männel den Ball gegen Ulms Felix Higl, doch die Spatzen konnten die sich bietende Chance nicht nutzen.

In der Schlussphase intensivierte Aue seine Bemühungen um den Ausgleich. Doch Ortag parierte den Abschluss des freistehenden Omar Sijaric (84.).

Durch den Erfolg stehen die Ulmer mit 23 Punkten auf Rang drei. Am kommenden Spieltag empfangen die Spatzen den Halleschen FC. Anpfiff im Donaustadion ist am Samstag (28.10.2023) um 14 Uhr.