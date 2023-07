Zwei Jahre nach der Flut So geht es dem Sport im Ahrtal heute Stand: 14.07.2023 14:23 Uhr

Turnhallen, Fußballplätze, Vereinsräume: Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren hatte auch dem Sport schwer zugesetzt. 95 Sportstätten und Vereine waren betroffen. Wie sieht es zwei Jahre danach aus?

Am Ball bleiben: Der Fußball braucht Plätze

Heute eine Runde auf dem Platz kicken? Im Ahrtal noch in weiter Ferne. Denn der Wiederaufbau geht schleppend voran. 15 von insgesamt 17 Fußballplätzen im Ahrtal wurden von der Flut zerstört, nur zwei wieder aufgebaut. Die Suche nach geeigneten Grundstücken ist kompliziert und die bürokratischen Hürden sind zu groß, bemängeln die Aktiven.

Trainieren, Heimspiele austragen, auf der Tribüne sitzen: Für Das Team von Léa Daiz ist das Apollinarisstadion ein wichtiger Ort. Sie spielte sogar schon in der 2. Bundesliga. Aber der Sportplatz, der nun nicht mehr bespielbar ist, stellt die Mannschaft vor große Herausforderungen.

Seit zwei Jahren trainieren die Kinder vom SV Dernau in einem mobilen Käfig. An manchen Tagen kicken 25 Kinder auf dem kleinen Spielfeld. Bald wird, wie an vielen Orten im Ahrtal, ein etwas größeres Kleinspielfeld eröffnet. Doch auch das ist zu klein, um richtig spielen zu können. Zum Vergleich: Übliche Fußballfelder sind rund 80x100 Meter groß. Das jetzige Spielfeld misst lediglich 20x4 Meter.

Tanzen gegen die Sorgen

Auch Tanzschulen wurden nicht von der Flut verschont. Nach der Flut tanzten die Kinder aus dem Ahrtal mit ihrer Lehrerin Claudia Olef schon in Gummistiefeln, mit offenen Haaren und auf rauen Garagenböden, statt mit Dutt und Ballettschuhen auf dem Tanzboden.

Nachdem die Tanzschule von Claudia Olef verwüstet würde, dachte sie erst, es sei Schluss mit dem Tanzen. Jetzt unterrichtet sie wieder in einer neuen Tanzschule und sagt: "Ich habe meine Stabilität bewahren können, weil ich getanzt habe. Ich weiß, dass ich sonst zusammengeklappt wäre". Und auch die Kinder wollten weitertanzen.

Deutsche Meisterin im Triathlon trotzt der Flut

Fünf Mal die Woche Training, am Wochenende Wettkämpfe - so sieht der Alltag von Profi-Triathletin Lynn Bandmann aus. Und obwohl auch die Sportstätten des Triathlon-Teams vom TuS Ahrweiler betroffen waren, wurde Lynn Bandmann Deutsche Meisterin.

Radfahren im Ahrtal: Gibt es wieder Fahrradwege?

Der wichtigste Radweg im Ahrtal ist wieder befahrbar – zum Großteil. Aber zwischen Altenahr und Ahrweiler zeigen sich die Auswirkungen der Flut noch immer. Die alternativen Routen seien teilweise gefährlich. Dabei ist der Radsport gerade für den Tourismus im Ahrtal von großer Bedeutung. Deshalb stockt der Aufbau an manchen Stellen und kommt an anderen Stellen voran:

Auch der Schulsport leidet

An der Berufsbildenden Schule Ahrweiler kann immer noch kein geregelter Sportunterricht stattfinden. Deswegen wird die Schule kreativ. Von Tanzen im Innenhof bis zu Badminton auf den Gängen probiert sie alles aus. Die Renovierung der Sporthalle dauert noch mindestens ein Jahr. Eine provisorische Halle, wie sie an anderen Schulen steht, kann aus Platzgründen nicht gebaut werden – der Schulhof steht voll mit Containern, in denen der übrige Unterricht stattfindet. Der Ausnahmezustand ist Normalität geworden.