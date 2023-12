3. Liga Sieg gegen Aue - Waldhof Mannheim schafft den Befreiungsschlag Stand: 16.12.2023 16:06 Uhr

Waldhof Mannheim hat gegen den FC Erzgebirge Aue drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der 3. Liga geholt. Männer des Spiels waren zwei Doppelpacker.

Bentley Baxter Bahn (24. Minute, 60.) und Malte Karbstein (27.) trafen zu einem verdienten 3:0-Sieg von Waldhof Mannheim gegen den FC Erzgebirge Aue. Minos Gouras glänzte mit zwei Vorlagen. Damit konnten die Kurpfälzer den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederherstellen. Sie haben nur noch einen Rückstand auf dem Halleschen FC.

Waldhof Mannheim tat sich im Angriff schwer. Die zehn sieglosen Spiele in Serie machten die Beine der Kurpfälzer schwer. Wenn etwas ging, dann über Einzelaktionen. Schöner Steckpass von Gouras auf Kelvin Arase. Ballannahme, -Mitnahme, Drehung, doch der Abschluss aus 16 Metern war dann ein kleines Stück zu hoch (21.).

Waldhof Mannheim mit dem Doppelschlag

Aue war das spielerisch bessere Team, doch die Tore schoss Waldhof Mannheim. Kennedy Okpala setzte sich mit etwas Glück auf dem linken Flügel durch, passte zu Julian Rieckmann im Strafraum. Rieckmann leitete den Ball sofort weiter zu Bentley Baxter Bahn, der genauso lässig wie präzise mit der Hacke zum 1:0 für Waldhof Mannheim traf (24.).

Das 2:0 fiel nur drei Minuten später: Gouras mit einem Freistoß auf Malte Karbstein. Der vollendete mit einem schönen Kopfball auf etwa zehn Metern zum 2:0 (27.). Das war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Bahn mit der Entscheidung für Waldhof Mannheim

Die Entscheidung fiel nach etwa einer Stunde: Nach einen haarsträubenden Fehlpass der Auers Marvin Stefaniak an der eigenen Strafraumkante steckte Gouras den Ball auf Bahn durch. Und der machte alles klar (60.).

Waldhof Mannheim steht nach dem ersten Sieg seit September mit nun 17 Punkten auf Platz 17 der 3. Liga und kann in der Englischen Woche einen großen Sprung machen. Denn am Mittwoch (20.12., 19 Uhr) empfangen die Kurfpälzer den TSV 1860 München zum Keller-Duell. Aue spielt bereits am Dienstag (19.12., 19 Uhr) beim FC Ingolstadt, der am Samstag gegen den SV Sandhausen gewann.

