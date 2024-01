Fußball | 3. Liga Risikospiel: Waldhof Mannheim empfängt Dynamo Dresden Stand: 22.01.2024 17:45 Uhr

Am Dienstagabend trifft der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Rund um das Spiel wird eine "Vielzahl von Kräften" der Polizei im Einsatz sein.

Der SV Waldhof Mannheim hatte keinen guten Start ins Drittliga-Jahr 2024. Am Samstag setzte es beim VfB Lübeck für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm eine 1:2-Niederlage. Dabei hatten die Kurpfälzer das Spiel lange im Griff und führten verdient mit 1:0. Doch eine Spielunterbrechung von mehr als zehn Minuten aufgrund eines mutmaßlichen Schneeballwurfs aus dem Lübecker Block in Richtung des Schiedsrichter-Assistenten führte zu einem Bruch im Mannheimer Spiel. Lübeck drehte auf, drehte das Spiel und sorgte für die Auftakt-Niederlage des SV Waldhof.

Dynamo Dresden ist eine schwierige Aufgabe für Waldhof Mannheim

Nur drei Tage später (Dienstag, 23.1., 19:00 Uhr) geht es für den Tabellensiebzehnten wieder um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Und das gegen einen starken Gegner. Dynamo Dresden kommt als Tabellenzweiter in die Kurpfalz. Zwar unterlagen die Sachsen zuletzt mit 0:1 gegen den SV Sandhausen, die spielerische Qualität des Teams bleibt dennoch unbestritten. "Das ist natürlich eine absolute Top-Mannschaft, die auf uns zu kommt", sagte Rüdiger Rehm am Montag im Gespräch mit dem SWR. "Es ist in der Liga bekannt, dass Dynamo unbedingt hoch will. Aber Dynamo hat gerade auch nicht den besten Lauf und deswegen werden wir natürlich schon versuchen, ihnen weh zu tun."

Waldhof vs. Dresden: Highlights auf YouTube Die Highlight-Zusammenfassung vom Spiel Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden veröffentlichen wir am Dienstagabend auf unserem YouTube-Kanal "SWR Sport Fußball" sowie hier auf swr.de/sport.

In der Hinrunde gewann Dresden zu Hause gegen Mannheim. Beim 2:1-Sieg im August 2023 trafen Stefan Kutschke und Niklas Hauptmann für Dynamo. Pascal Sohm konnte für den SV Waldhof nur noch verkürzen.

Risikospiel in Mannheim

Weil nicht auszuschließen ist, dass es rund um das Spiel Ausschreitungen gibt, begleitet es die Polizei mit einem Großaufgebot. Genaue Zahlen wollte ein Polizeisprecher nicht nennen, er sprach aber von einer "Vielzahl von Kräften", die im Einsatz seien.

Beim Heimspiel des SV Waldhof gegen 1860 München vor Weihnachten hatten Randalierer hohen Sachschaden in acht Straßenbahnen der RNV angerichtet. Die Polizei habe ihr Einsatzkonzept angepasst, um so etwas diesmal zu verhindern, sagte der Polizeisprecher. Aus taktischen Gründen nenne man aber keine Einzelheiten.