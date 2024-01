Fussball | Frauen Olympiasiegerin Mandy Islacker verstärkt Frauen des VfB Stuttgart Stand: 03.01.2024 12:24 Uhr

Das ist ein echter Transfercoup für die Frauen des VfB Stuttgart: Die zweifache Bundesliga-Torschützenkönigin und 25-fache Nationalspielerin Mandy Islacker wechselt von Viktoria Köln zu den Schwäbinnen.

Zuvor lief die 35-jährige Offensivspielerin unter anderem für den 1. FC Köln, den 1. FFC Frankfurt und den FC Bayern München auf. Im Mai 2015 gelang ihr einer der wichtigsten Treffer ihrer Karriere: In der Nachspielzeit des Women's-Champions-League-Finals gegen Paris Saint-Germain erzielte Islacker den 2:1-Siegtreffer für Frankfurt und sicherte ihrem Verein den Titel in der Königsklasse. Nun stürmt sie also für die VfB-Frauen und bringt die Erfahrung aus 282 Bundesligaspielen (146 Treffer) mit.



"Ich habe mit Mandy fast drei Jahre lang in Köln zusammengearbeitet. Mandy ist eine der professionellsten Spielerinnen, mit denen ich arbeiten durfte. Sie besitzt neben ihrer Professionalität eine sehr gute Einstellung zum Sport und hat einen überragenden Charakter", sagte Sascha Glass, VfB-Sportdirektor Mädchen- und Frauenfußball zu der Verpflichtung.

Mandy Islacker: "Ich kann es kaum erwarten, dass es bald losgeht"

"Das Projekt VfB Stuttgart hat mich überzeugt und ich hatte sehr gute Gespräche mit Sascha Glass und Trainer Heiko Gerber. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und unsere gemeinsame Rückrunde. Ich kann es kaum erwarten, dass es bald losgeht", sagte Islacker selbst.

