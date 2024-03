Fußball | Bundesliga Nicole Billa verlässt die TSG Hoffenheim im Sommer Stand: 12.03.2024 11:09 Uhr

Die frühere Bundesliga-Torschützenkönigin Nicole Billa von der TSG Hoffenheim sucht ab der kommenden Saison eine neue Herausforderung beim 1. FC Köln.

Die österreichische Nationalspielerin (28) wechselt ablösefrei zum Ligarivalen und unterschrieb beim FC einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026. "Wir sind glücklich, dass wir mit Nicole Billa eine der Topstürmerinnen der Bundesliga verpflichten konnten", sagte Nicole Bender-Rummler, Kölns Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball.

Die TSG wird sich im Sommer von einer verdienten Spielerin verabschieden. "Sie hat unsere Entwicklung über viele Jahre mitgeprägt und sich sowohl auf als auch neben dem Platz immer zu 100 Prozent eingebracht hat", sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball. "Nici kam als großes Offensivtalent zur TSG, hat hier schnell Fuß gefasst und bereits in ihrem ersten Jahr sechs Treffer in der höchsten Spielklasse erzielt."

Nicole Billa hat "Bock auf was Neues"

In insgesamt 206 TSG-Einsätzen erzielte Billa 98 Tore, in der Saison 2020/21 war sie mit 23 Treffern beste Torjägerin der Bundesliga. "Ich bin in Hoffenheim mittlerweile in meiner neunten Saison und hatte Bock, etwas Neues zu machen", sagte Österreichs zweimalige Fußballerin des Jahres (2019 und 2021). Der FC habe "ein großes Potenzial und ich möchte bei der Weiterentwicklung in den kommenden Jahren mithelfen."

