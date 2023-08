Eishockey | DEL Neuer Adler-Star Kühnhackl: "Müssen uns fordern und battlen" Stand: 03.08.2023 17:04 Uhr

Mit Tom Kühnhackl haben die Adler Mannheim einen spektakulären Neuzugang verpflichtet. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger fiebert bereits dem Saisonstart in der DEL entgegen.

13 Jahre ist es her, dass Tom Kühnhackl auszog, um die Eishockey-Welt zu erobern. Insgesamt verbrachte der Eishockey-Profi elf Jahre in Nordamerika, gewann 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup. Anschließend wechselte er nach Schweden zu Skelleftea AIK, wurde dort noch einmal Vizemeister.

Jetzt zieht es den gebürtigen Landshuter zurück nach Deutschland. Mit den Adlern Mannheim hat der 31-Jährige viel vor, das merkt man im SWR-Interview sofort.

"Wir schauen, dass wir uns im kommenden Monat gut vorbereiten. Dazu müssen wir uns im Trainingslager gegenseitig fordern und uns battlen", sagte Kühnhackl. "Damit wir bis zum ersten Vorbereitungsspiel schon in Höchstform auflaufen können."

Kühnhackl freut sich über die Nähe zur Familie

Nicht nur sportlich, auch privat fiebert Kühnhackl der neuen DEL-Saison entgegen. "Ich freue mich einfach, dass ich jetzt wieder näher bei der Familie sein kann. Dass sie mich in Mannheim besuchen können oder auch zu den Auswärtsspielen in Straubing, Nürnberg oder München kommen können. Das ist ja nur ein Katzensprung", so Kühnhackl.