Motorsport Neue Investoren steigen beim Hockenheimring ein Stand: 24.04.2024 20:53 Uhr

Seit Jahren gibt es Gespräche über eine Rückkehr der Formel 1 an den Hockenheimring. Der Einstieg neuer Investoren lässt wieder hoffen.

Fünf mittelständische Unternehmen steigen als Investoren beim Hockenheimring ein und übernehmen 75 Prozent an der Hockenheim-Ring GmbH. Einem entsprechenden Vertragsabschluss hat am Mittwoch der Gemeinderat der Stadt Hockenheim einstimmig zugestimmt. Bei 18 Ja-Stimmen gab es drei Enthaltungen.

Die Stadt verfügte bisher über 94 Prozent der Anteile. Dem Badischen Motorsport Club (BMC) gehörten die restlichen sechs Prozent. Der Preis liegt bei etwa 5,5 Millionen Euro, wie die Emodrom-Group als neuer Anteilseigner im Vorfeld mitteilte. Darin haben sich die fünf Investoren aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen zusammengeschlossen, darunter die Wirth-Gruppe.

Investoren wollen 250 Millionen Euro investieren

Zusätzlich übernimmt die Emodrom-Group nach Angaben der Stadt die Tilgung der derzeit 20 Millionen Euro Schulden des Hockenheimrings. Dies seien noch Restschulden nach dem großen Umbau Anfang der 2000er Jahre. Das Grundstück soll demnach im Besitz der Stadt bleiben.

Die neuen Investoren wollen zudem nach eigenen Angaben in den nächsten fünf bis zehn Jahren bis zu 250 Millionen Euro in den Hockenheimring investieren. Geplant seien ein Hotel sowie ein Innovations- und ein Fahrsicherheitszentrum. Dazu solle es eine "Motorworld" geben, ein Zentrum mit dem Fokus auf Oldtimer und Sportwagen. Mit dem Umbau solle Ende 2025, Anfang 2026 begonnen werden. Insgesamt sollen bis zu 300 weitere Arbeitsplätze entstehen, wie die Emodrom-Group mitteilte.

Leise Hoffnung auf die Formel 1

Zu einer möglichen Rückkehr der Formel 1 auf die Rennstrecke schrieb das Unternehmen: "Wie auch die Geschäftsleitung der Hockenheim-Ring GmbH zuletzt betont hat, streben alle in Verantwortung stehenden Personen am Hockenheimring die Rückkehr der Formel 1 an." Dies gehe aber nur, wenn dadurch kein finanzielles Risiko für die Hockenheim-Ring GmbH entstehe. Der letzte planmäßige Grand Prix von Deutschland hat 2019 in Hockenheim stattgefunden.

Sendung am Mi., 24.4.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell