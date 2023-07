Kanuslalom | Europaspiele Nach Fehler im Teamwettbewerb: Ricarda Funk holt Gold bei der Kanuslalom-EM Stand: 01.07.2023 14:32 Uhr

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk aus Bad Neuenahr hat bei den Europaspielen im polnischen Krakau EM-Gold gewonnen. Dabei war der 31-Jährigen tags zuvor noch ein Fauxpas unterlaufen.

Ricarda Funk gewann am Samstag (01.07.) im Einer-Kajak in 99,09 Sekunden vor der Polin Klaudia Zwolinska (101,06 Sekunden) und der Tschechin Tereza Fiserova (102,34). Nach einer Gold- und zwei Bronzemedaillen in den Teamwettbewerben war es für die deutsche Kanu-Mannschaft die vierte Medaille beim Großevent in Polen. Bei den abschließenden Wettkämpfen am Sonntag gibt es noch bis zu vier weitere Chancen.

Funks Fehler kostete die Silbermedaille im Teamwettbewerb

Funk rehabilitierte sich damit für einen Fehler, den sie tags zuvor gemacht und der dem deutschen Team Platz zwei gekostet hatte. "Mir ist ein Fauxpas passiert, als ich Tor acht berührt habe. Da habe ich es meinen Nachfolgerinnen nicht leichter gemacht, das Tor ordentlich zu passieren", hatte die Kanutin, die für den KSV Bad Kreuznach startet, am Freitag (30.06.) gesagt. Der Fahrfehler hatte für zwei Strafsekunden gesorgt. Dem deutschen Trio blieb somit hinter Frankreich und Tschechien nur die Bronzemedaille.

Zunächst hatte sich das deutsche Team über Silber gefreut, weil der spätere Sieger Frankreich wegen eines vermeintlichen Fehlers nach hinten versetzt worden war. Die Französinnen legten aber erfolgreich Einspruch gegen die Wertung ein.

Funk genießt die Zeit in Krakau

Dass die Europameisterschaften in diesem Jahr erstmals parallel bei den Europaspielen stattfinden, begrüßt Funk. "Wir haben das Athletendorf, wo man ein bisschen olympisches Feeling bekommt." Das sei "definitiv etwas Besonderes. Man merkt, dass es keine ganz normale EM ist".